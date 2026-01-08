金州勇士今（8）日在主場迎戰密爾瓦基公鹿，上半場便用「三分雨」攻勢取得11分領先，柯瑞（Stephen Curry）僅上場34分鐘就砍進31分、7籃板與7助攻，搭配「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）21分、5籃板，公鹿「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）全場砍進34分、10籃板仍獨木難支，關鍵時刻勇士就靠柯瑞決勝三分殺死比賽，終場120：113擊敗公鹿，避免吞下連敗。

勇士半場砍進12顆三分　公鹿外線火力拼不過

勇士上戰1分惜敗給快艇，本戰重振旗鼓，面對「字母哥」阿德托昆博率領的公鹿，柯瑞率隊出擊，首節就用三分球助隊建立領先優勢，勇士眾將也投開，團隊半場就投進12顆外線，帶著64：53雙位數領先進入下半場。

勇士第三節再靠柯瑞單節3顆外線，打出34：29優勢，進入決勝節前已經取得16分領先，但末節公鹿打算力挽狂瀾，沉寂已久的外線火力發威，阿德托昆博透過高位持球吸引包夾，再外傳給隊友，個人也有連續6分進帳，率領公路一度縮小分差至10分內。

柯瑞美如畫三分殺死比賽　率領勇士7分差擊敗公鹿

關鍵時刻，勇士先靠巴特勒切入犯規進算加罰，讀秒階段剩下27秒時，勇士僅有7分落後，柯瑞於右側持球單打，銜接大範圍的後撤步跳投，一套操作行雲流水，球在空中畫過完美弧線後穩穩進入籃框，勇士再度取得雙位數領先，比賽也在柯瑞的決勝三分後徹底定調。

數據方面，勇士先發5人就有4人得分上雙，且至少都貢獻1顆外線，除柯瑞31分、7籃板與7助攻，巴特勒（Jimmy Butler）21分外，替補後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）替補打25分鐘就投進5顆外線、拿到22分，也是贏球大功臣。

輸球的公鹿同樣有6人得分上雙，阿德托昆博34分、10籃板與5助攻也竭盡全力，無奈前三節陷入太大落後，決勝節苦追也無果。

勇士、公鹿有交易傳聞　主角波提斯表現低迷

值得注意的是，勇士、公鹿近期陷入交易傳聞，公鹿欲送走中鋒波提斯（Bobby Portis），傳言勇士就是主要競逐球隊之一，本戰波提斯替補上場表現卻不盡理想，登場23分鐘僅有6分、6籃板貢獻。

▲公鹿「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）（右）全場砍進34分，決勝節一夫當關挑戰勇士禁區，無奈前三節陷入大比分落後，終場仍輸球坐收。（圖／美聯社／達志影像）
