我是廣告 請繼續往下閱讀

▲四度入選明星賽的崔楊（Trae Young）正式跟老東家老鷹協議分手。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（8）日傳出震撼彈，根據ESPN記者查尼亞拉（Shams Charania）報導，亞特蘭大老鷹確定將一哥崔楊（Trae Young）送往華盛頓巫師，引發外界熱議。老鷹交易崔楊的風聲，最早在12月中出現，但大多為媒體評論時提及，並無太多明確消息，就在外界認為交易想成真，恐還會延宕一段時間，老鷹稍早就火速達成「1換2」交易，將崔楊換至重建球隊巫師，換回後衛麥凱倫（CJ McCollum）與射手基斯柏特（Corey Kispert），交易未涉及任何選秀權。老鷹會交易崔楊，除了過去2年組出好陣容，最終勝率都未過5成，本季又僅有17勝21敗戰績之外，也在於「新鷹王」強森本季已經從全能高側翼，蛻變為建隊級球星，老鷹在組出競爭東區季後賽名額，多位主力仍有複數年合約同時，並不想直接重建，而強森打出接班態勢，正是最好時機點。強森在2021年首輪第20順位被老鷹選進，大學原就讀杜克大學，季中受傷突然宣布退學，理由是專心準備NBA選秀，當時被外界質疑態度問題，才讓他的評價直直落。生涯前2年強森都在適應NBA強度，首年更僅出賽22場，多數時間幾乎都在發展聯盟度過。2023-24年，為主帥斯耐德執教第2季，主力前鋒柯林斯（John Collins）剛被送往爵士，偏愛多功能高側翼的斯耐德，便開始重用強森，他也於56場出賽中，打出16分、8.7籃板與3.6助攻成績，成為球隊先發四號位。近兩年，強森開始從多功能側翼，往全能球星之路邁進，去年18.9分、10籃板與5助攻早有端倪，本季更在崔楊因傷缺陣期間，正式打出一哥態勢，場均上場時間35.5分鐘甚至比上季更少，數據卻暴漲到23.7分、10.4籃板、8.4助攻與1.4抄截。斯耐德體系下，講求大量跑動與高位輪轉，對具備活動力、能投外線跟防守的高側翼有高度需求，老鷹也深知此事，去年用狀元籤選進里薩謝（Zaccharie Risacher）便是此原因，過往在鵜鶘上場時間不穩定的丹尼爾斯（Dyson Daniels），來到老鷹後也蛻變成頂級防守工兵，去年還獲選年度最佳進步獎，都可以看見端倪。有了過去成功案例，加上強森人助自助，打出全能球星的潛力，才讓老鷹願意半季時間就談妥交易，送走明年薪資高達4900萬美元的一哥崔楊。這對於老鷹而言並非重建，而是在重整今夏團隊薪資同時，改以強森作為核心，繼續衝擊季後賽。出生日期：2001年12月18日（24歲）身高體重：203公分、99公斤出生地點：美國威斯康辛沃索市最高學歷：杜克大學主打位置：小前鋒、大前鋒選秀順位：2021年首輪第20順位本季成績：23.7分、10.4籃板、8.4助攻與1.4抄截