▲花蓮一名年約40歲男子發票中獎1000元，買刮刮樂試手氣就驚喜刮中100萬元大獎。（圖╱台彩提供）

中發票1000元延續好運再中100萬！一名年約40歲男子用APP對發票，竟跳出發票中獎1000元的通知，好友發現後，便紛紛起鬨他買刮刮樂試手氣，沒想到才刮到一半，就驚喜刮中100萬元大獎。這家刮出大獎的彩券行位於花蓮縣花蓮市國富里的「鑫旺旺彩券行」，幸運刮中「2,000萬超級紅包」100萬的是一位年約40歲的男子，根據代理人黃小姐轉述，這名幸運兒與朋友們在春節期間聚餐後，在買飲料排隊時心血來潮用APP對發票，竟跳出發票中獎1000元的通知，被身旁的朋友們發現後紛紛起鬨，要他去買刮刮樂試手氣。隨後，這一行人來到彩券行，看到店內櫃檯中的「2,000萬超級紅包」氣勢十足，這名40歲男子就決定用發票中的1000元，自己再補上1000元，購買這張面額2000元的刮刮樂。沒想到才刮到一半，原本還在打鬧的氣氛瞬間凝結，朋友們湊近一看，發現這張被起鬨下買的刮刮樂，竟幸運刮中100萬元！一群人當場又驚又起，開心表示：簡直是一個超大的開工紅包。據了解，「2,000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計至2月22日，已刮出4個2000萬元、185個100萬元。可見中獎名額還有不少，把握機會，說不定財神爺就在你身邊！