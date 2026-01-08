我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士射手希爾德（Buddy Hield），本季各項數據都滑落至近年新低，如今也恐隨希爾德交易案被送走。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士與23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）緣分真的盡了！根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導指出，勇士下定決心送走自上月18日就未出賽的庫明加，且下定決心在2月5日交易截止日前，都不會再讓他上場，且為了促進交易動機與薪資平衡規定，勇士可能得被迫送走穆迪（Moses Moody）或希爾德（Buddy Hield）2位主力。勇士上一戰5日面對快艇，庫明加因下背部痠痛高掛免戰牌，表面為傷勢缺陣，實際上，他從上月18日面對太陽，登場9分31秒以來，已經連續9場未出賽，在此之前，已經有過連續7場、3場未出賽狀況，明顯已不在勇士總教練科爾（Steve Kerr）輪替名單中。開季之初，庫明加還曾站上先發12場，勇士戰績為6勝6敗，11月12日面對國王突然就被DNP，當時就盛傳科爾與庫明加關係降至冰點，但12月中《ClutchPoints》曾報導，表示庫明加不在勇士未來藍圖這件事，在球員、教練間都以達成某種程度的共識。巴特勒（Jimmy Butler）也曾於4日公開談論此事，甚至鼓勵庫明加，雙方打算分道揚鑣，在當時幾乎已成定局。勇士與庫明加如今已經談妥，在交易前，極高機率不會再上場。球團去年開季前，與他簽下2年4680萬美元延長合約（約合新台幣14.7億），將於1月15日獲得交易資格，勇士目標就是在1月15日至2月5日交易截止日前，將其送往他隊。西格爾也明確提到，勇士與庫明加對於未來4週內完成交易有所默契，球團方不會像過去一樣，對包裹挑三揀四，而這位23歲前鋒仍被視為有諸多潛力，去年就曾吸引包含鵜鶘、公牛與國王等隊報價。然目前狀況是，交易協議上薪資必須對等，庫明加身背的2年4680萬美元合約，恐難單換到勇士對奪冠需求的戰力，尤其是外線能力與防守，因而球團已經把剩餘3年3750萬美元合約的穆迪，以及年薪933萬的希爾德，2位主力球員同時擺上貨架，屆時可能會隨庫明加交易案，一起離開勇士。