▲馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）繼續從替補出戰，用填滿數據表的全能發揮，率隊107：91擊敗湖人，穩住西區第2席位。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺前鋒強森（左）成為本戰奇兵，替補上場28分鐘就攻下27分。（圖／美聯社／達志影像）

NBA例行賽持續開打，上戰順利贏球的洛杉磯湖人，今（8）日面對強敵聖安東尼奧馬刺，如預期遭遇苦戰，在詹姆斯（LeBron James）因傷不克出戰下，唐西奇（Luka Doncic）單核心出戰，全場38分、10籃板與10助攻大三元，但馬刺有替補前鋒強森（Keldon Johnson），上場28分鐘攻下27分、6籃板，搭配一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）全能發揮，終場107：91擊敗湖人，穩住西區第2席位。比賽開始前約1個半小時，湖人宣布詹姆斯缺席，原因是左腳關節炎和右腳坐骨神經痛，臨時改由前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）頂替先發。湖人傷兵滿營，里夫斯（Austin Reaves）也持續缺陣，只得由唐西奇單核心出戰，他一球在手主導球隊進攻，上半場就攻下22分、7籃板與7助攻，但馬刺有強森從首節中段就上場發威，一哥文班亞馬也繼續從板凳挹注火力，馬刺取得5分領先。馬刺下半場持續以更完整陣容壓制湖人，先發組由福克斯、卡斯特雙衛領軍，後續又有文班亞馬、強森上場補足進攻火力，下半場再度淨勝11分，湖人苦追無果，在文班亞馬近讀秒階段時，後仰頭進中距離，將分差拉開後賽果也正式定調，馬刺終場16分差輕鬆擊敗湖人。數據方面，贏球的馬刺全隊5人得分上雙，文班亞馬本場持續替補出戰，上場26分鐘就攻下16分、14籃板、2助攻、2抄截與4火鍋全能成績，強森28分鐘27分、6籃板，輸球的湖人則以唐西奇全場38分、10籃板與10助攻最搶眼，拉拉維亞（Jacob LaRavia）16分、7籃板居次。馬刺原本戰績25勝11敗，僅領先湖人1場勝差，此役若輸球，西區第2席位就會被追上，贏球後馬刺也確保獨居西區第2席位，湖人則被金塊、火箭追上，一口氣滑落到西區第5。