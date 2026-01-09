奧克拉荷馬雷霆後衛托皮奇（Nikola Topić）上賽季因前十字韌帶（ACL）撕裂，導致菜鳥賽季報銷，在傷勢恢復後即將重返球場時，托皮奇又被診斷出睪丸癌，導致復出時間再次推遲，托皮奇經紀人拉茲納托維奇（Misko Ražnatović）透露，托皮奇已經完成化療療程，並正式回到球隊參與訓練。
托皮奇潛力滿滿 但至今仍未迎來首秀
托皮奇來自塞爾維亞，2022年他以16歲又253天成為歐洲聯賽最年輕登場球員，寫下歐洲聯賽史上最年輕的登場記錄，2024年6月，雷霆在NBA選秀會在第1輪第12順位選中托皮奇，但加盟雷霆首賽季托皮奇因前十字韌帶撕裂整季報銷。
尚未公布復出時間表 托皮奇生涯首秀再等等
雖因傷報銷，但由於雷霆上賽季在總冠軍戰有登錄托皮奇在球員名單中，因此托皮奇也獲得一枚冠軍戒指，成為NBA歷史上首位「沒打任何一場比賽就奪冠」的球員，此外他也是史上第三年輕獲得NBA冠軍的球員。
隨著化療結束，托皮奇已恢復訓練，並朝個人NBA生涯首秀邁進。不過，球隊目前尚未公布明確的復出時間表。在雷霆持續於西區競爭的情況下，不排除會先將托皮奇下放至G聯盟的奧克拉荷馬城藍隊，透過實戰逐步找回比賽節奏。
資料來源：《The Sporting News》
