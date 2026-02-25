我是廣告 請繼續往下閱讀

美國《紐約時報》週二（24日）刊出長文調查報導，引述數十名曾經參與美國政府與矽谷業界秘密會議的人士說法，盤點了從拜登政府到川普政府兩任美國總統，都持續想擺脫對台灣晶片的倚賴程度，避免中國威脅。但進行多年的努力後，對台灣晶片的倚賴並未減少，如今台灣已攸關美國經濟存亡。紐約時報以「矽谷長期忽視迫在眉睫的台灣晶片災難」為題在專文中提到，美國聯邦官員多年以來一直試圖讓矽谷擺脫對台灣的依賴。台灣面積約與馬里蘭州相當，卻生產了全球90%的高階晶片。文中提到，在美國政府高層與矽谷巨頭舉行的機密會議中，國安官員警告包括蘋果、AMD與高通等企業高層，中國正計畫奪取台灣，官員稱，若中國封鎖台灣，將切斷該島晶片供應，使美國科技產業陷入癱瘓。兩任總統拜登和川普皆曾試圖說服矽谷業界進行改變，拜登提供數十億美元補助以提升美國國內晶片生產；成效有限；川普則以數十億美元關稅威脅，目的相同，但無論是警告或補貼所收到的成效都甚微。《紐約時報》指出，這些美國科技業企業高層過於專注在激烈的競爭中取勝，與維持高利潤率，對台灣風險僅視為次要議題。如今，即便部分公司開始採取行動，也需數年才能看見成效。報導提到，2022年由半導體產業協會委託撰寫的機密報告指出，一旦台灣晶片供應中斷，將引發自大蕭條以來最嚴重的經濟危機。美國經濟產出將下滑11%，為2008年衰退的兩倍幅度；中國降幅更達16%。報告亦指出，多數美國科技巨頭僅能靠現有半導體庫存維持數月運作。這份報告在拜登政府請求下撰寫，反映華府對台政策的重新思考。過去，美國對台承諾基於地緣政治、民主價值與制衡中國；如今更明顯的是，台灣對美國經濟生存至關重要，尤其人工智慧仰賴台灣製晶片，正推動美股與經濟成長。川普政府對風險有著清楚的認知，儘管部分關稅被視為衝動或報復之舉，他仍持續以半導體關稅威脅施壓企業，要求改向美國工廠採購。但若無企業承諾採購，成本更高、利潤更低的美國新廠難以動工，形成政策難以打破的「雙重困境」。根據全球半導體產業協會(SEMI)評估，美國至2030年預計投入2,000億美元於半導體廠房，使產能提升50%。但即便如此，美國2030年僅佔全球產能約10%，與2020年相近。顧問公司麥肯錫諮詢(McKinsey & Company)半導體業務全球共同負責人魏斯曼(Bill Wiseman)表示，整個產業必須一起行動，但多數高層心態是「若我們出事，大家都出事」，因此缺乏動力。紐時回溯，在2021年3月，時任美軍印太司令部司令戴維森(Philip S. Davidson)向參議院警告，「威脅將在本十年內顯現，甚至六年內」，這是首次有高階軍官公開表示，中國國家主席習近平希望解放軍在2027年前具備攻台能力。時任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）將美國對台晶片依賴列為最大弱點之一，主張補助國內建廠。紐時指出，2021年秋季，白宮曾召集半導體產業高層到華盛頓，就台灣問題舉行了一次機密簡報會議，七位知情人士透露了這項消息。報導指，當時的英特爾執行長季辛格和其他執行長走進白宮新聞發布室，聽著官員警告說，封鎖或入侵可能會停止晶片製造。但多數高層仍質疑，既然會損害中國經濟，為什麼習近平要吞併台灣，但到了2022年2月，俄羅斯入侵烏克蘭的事件已經削弱這種論點。俄羅斯的行動表明，即使損害本國經濟，一些國家也會不惜一切代價奪取領土。半導體產業協會聘請麥肯錫公司進行調查。他們首先提出了一個基本問題，如果企業無法從台灣島上獲得晶片，會發生什麼事？這份報告一幅台灣地圖開展，詳細闡述了台灣在全球經濟中的重要性。這份約20頁的報告指出，如果台灣的工廠停工，其影響將立即產生，經濟將遭受重創。在中國，國民生產毛額將下降2.8兆美元；在美國，降幅將達2.5兆美元。包括彭博經濟研究機構在內的其他報告估計，一場衝突將對全球經濟造成超過 10 兆美元的損失。紐時提到，2022年8月，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在白宮見證拜登簽署《晶片法案》，提供500億美元補貼。台積電承諾在亞利桑那加碼逾500億美元建第二、第三座廠；英特爾（Intel）宣布在亞利桑那與俄亥俄擴產；三星（Samsung）則承諾在德州投資450億美元。儘管英特爾和三星承諾擴大產能，雷蒙多和她的團隊竭盡全力說服企業從英特爾或三星購買晶片，但實際上甚少企業達成承諾。且技術已經落後於台積電，業界也懷疑它們能否趕上。紐時揭露，拜登政府2023年找上蘋果的庫克（Tim Cook）、AMD的蘇姿丰、輝達的黃仁勳等人再次進行簡報，雷蒙多2023年7月再度請出時任中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）與國家情報總監海恩斯（Avril Haines），強調中國在2027年可能對台灣採取行動，庫克事後稱，「他基本上都在偷睡覺」。紐時也引述2名知情人士透露，川普首次在白宮與輝達創辦人兼執行長黃仁勳會面時，就曾表達對半導體徵收高額關稅的計畫，且根據消息人士說法，川普親口向黃仁勳表示，當他向習近平提及與台灣有關的議題時，習近平「呼吸馬上就顯得沉重」，這樣的情況使川普感到不安，因此他呼籲黃仁勳在美國進行晶片的生產。此外，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在2025年1月和台積電（TSMC）執行長魏哲家會面，報導引述知情人士表示，當時他給了魏哲家2個選項，不是選擇投資英特爾，並且接手經營英特爾旗下的晶片產線，就是在美國新建更多台積電的工廠。川普政府在去年4月宣布對全球課徵對等關稅時，對台灣設定的稅率是32%，並表示晶片稅率將另外決定。一位後來與代表團會面的美國前官員透露，盧特尼克建議台灣鼓勵台積電進一步增加在美投資，或營運英特爾的工廠。盧特尼克先生對台積電在亞利桑那州的1000億美元投資承諾並不滿意。他打算向該公司施壓，要求做出更多讓步。由於台積電是一家私人公司，台灣方面最初有所顧慮。但盧特尼克堅持，台灣官員與台積電高層會面，請求公司提供協助。台積電願意追加投資，但它不想與英特爾有任何瓜葛。盧特尼克的目標是要有40%的晶片在美國製造，他去年9月對參加半導體產業協會會議的美國晶片產業高層表達，購買美國製造晶片比例達不到50%的公司，川普會對他們進口的晶片課徵100%關稅。在晶片關稅威脅下，台積電追加購地，增建5座工廠，投資額再追加1500億美元。此外，台灣還承諾提供2500億美元的信貸擔保，以幫助半導體和技術製造業轉移到美國。但美國晶片問題仍難在一夕之間獲得解決，半導體產業協會首席執行官紐弗(John Neuffer)表示，「我們現在的處境比幾年前要好了不少，但考慮到建立新的晶片製造工廠並投入運營所需的時間，這個問題不可能在一夜之間解決」。