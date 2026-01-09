我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼今（9）日以131：122擊敗克里夫蘭騎士，「狼王」愛德華茲（Anthony Edwards）先發上陣37分鐘，攻下25分、7籃板與9助攻，生涯得分正式突破1萬分大關，24歲又157天達成年紀為史上第3年輕，僅次於現役兩大神獸詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）。灰狼稍早在主場迎戰騎士，上半場陷入3分落後，第三節猛力追分，靠著三分攻勢單節打出43：22分差，一波流帶走騎士。愛德華茲本場投進4顆外線，攻下25分、7籃板與9助攻，正負值高達+19，生涯得分還來到10002分，成功達到生涯1萬分里程碑。愛德華茲2020年首輪第一順位加入灰狼，當時是該屆選秀會最年輕球員之一，僅花5季半時間、總共411場達標1萬分成就，場均得分為24.3分。值得注意的是，愛德華茲生涯至今出賽相當穩定，生涯前兩年單季都出賽72場，過去3年更分別僅缺席3場比賽，成為最耐戰的新生代球星代表。愛德華茲在24歲又157天達標1萬分成就，已經超越柯比（Kobe Bryant）的24歲又193天，為史上第3年輕達成1萬分成就者，史上最快達成此紀錄者是詹姆斯，他於2007年2月27日面對塞爾提克時達標，當時他年僅23歲又59天，第二則是杜蘭特的24歲又34天。至於史上花費最少場次達標1萬分成就的，是上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain），當時他僅花236場就攻下生涯第1萬分，此外他還保有NBA史上單場最高的100分得分。