隨著「鷹王」崔楊（Trae Young）正式轉戰華盛頓巫師，2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易市場的熱度已達到頂點。距離2月5日的交易截止日僅剩四周，全聯盟高層正陷入瘋狂的對話與博弈中。CBS記者James Herbert提出10個將型塑未來一月市場走向的關鍵問題，其中涉及多位超級巨星的命運，包括「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）和「AD」安東尼·戴維斯（Anthony Davis），以及金州勇士會如何進行交易補強。
亞特蘭大老鷹的下一步是什麼？字母哥會被交易嗎？
在送走崔楊換回麥凱倫（CJ McCollum）與基斯柏特（Corey Kispert）後，老鷹隊獲得了巨大的薪資彈性。目前戰績18勝21敗的老鷹並未放棄競爭，他們極可能利用波辛吉斯（Kristaps Porziņģis）的高額到期合約作為籌碼，在市場上從「賣方」轉為「買方」，目標直指獨行俠的戴維斯（Anthony Davis）。
儘管公鹿目前僅16勝21敗、排名東區第11，但阿德托昆博已明確表態「絕不會主動要求交易」。公鹿隊目前的計畫是圍繞字母哥持續補強，潛在目標包含小麥可·波特（MPJ）與拉文（Zach LaVine）。
哪隊真的想要戴維斯？三大神射前鋒上貨架
32歲的戴維斯在獨行俠的處境尷尬，隨隊戰績低迷且身揹5,410萬美元高薪。戴維斯的經紀人里奇·保羅（Rich Paul）已敦促獨行俠評估市場。雖然老鷹與暴龍展現興趣，但誰願意為一名即將面臨4年2.75億美元超級續約、且有傷病史的老將付出龐大籌碼？這仍是未知數。
目前市場上三位正值生涯巔峰、身高超過6呎8吋且外線極準的前鋒成為焦點：小麥可·波特（Michael Porter Jr.，籃網）， 場均26.1分；馬爾卡寧（Lauri Markkanen，爵士），場均27.8分；墨菲三世（Trey Murphy III，鵜鶘），場均21.3分。 雖然三人都不是非賣品，但要打動目前戰績不佳的籃網、爵士或鵜鶘，代價恐怕至少要「一堆首輪籤」。
勇士能做出實質性的補強？國王會清倉？
金州勇士急欲圍繞柯瑞（Stephen Curry）最後的巔峰補強，但頭號籌碼庫明加（Jonathan Kuminga）目前已跌出輪替，身價爆跌，難以引發競標。勇士正試圖尋求「低點買進」的機會，目標可能是某位能與巴特勒（Jimmy Butler）搭配的球員。
國王總管Scott Perry坦承球隊需要年輕化。由於「土豪線」限制，老將拉文、德羅展（DeMar DeRozan）甚至沙波尼斯（Domantas Sabonis）都已被擺上貨架。其中，防守工兵艾利斯（Keon Ellis）因合約便宜且好用，已引發全聯盟爭奪，開價據傳需一枚受保護的首輪籤。
塞爾提克是買家還是賣家？活塞、馬刺本季就出手？
綠衫軍處境奇特，他們目前超支1210萬美元，有動機送走賽門斯（Anfernee Simons）以避稅；但同時戰績23勝13敗高居東區領頭羊，總管史蒂文斯（Brad Stevens）也可能選擇無視豪華稅，繼續補強如長人祖巴茨（Ivica Zubac）以爭取冠軍。
活塞目前竟是東區第一，而馬刺則是西區第二。這兩支長期處於底層的球隊現在都是潛在買家。活塞極可能送走哈里斯（Tobias Harris）的到期合約換取空間；馬刺則可能動用手中的選秀權，為文班亞馬（Victor Wembanyama）找尋更多幫手。
灰狼能找到合適的控衛嗎？還有誰是隱藏買家？
失去亞歷山大-沃克（NAW）後，灰狼急需控球手。傳聞他們正鎖定懷特（Coby White）或塞克斯頓（Collin Sexton），但受限於薪資規矩與缺乏選秀權，灰狼的交易之路難度極高。
東區戰績混亂，除了印地安那溜馬（6勝31敗）徹底擺爛外，其餘球隊都認為「只要一樁交易就能進總冠軍賽」。西區方面，快艇隊近期狀態回溫，也讓他們放棄了重建念頭，轉而尋求進入附加賽的戰力。
