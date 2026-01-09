NBA交易截止日2月5日到期，這段期間內還有諸多潛在交易正在醞釀，外媒也紛紛給出建議，《Fantasy Sports》專欄作家謝伊（Ryan Shea）今（9）日就模擬出一份關於紐奧良鵜鶘與芝加哥公牛的有趣合約，其中昔日狀元郎威廉森（Zion Williamson）將轉投公牛，換回3枚首輪籤與前鋒威廉斯（Patrick Williams）、柯林斯（Zach Collins）等人，謝伊也分析其交易合理性。
威廉森仍是聯盟一線進攻機器 但鵜鶘生涯已走到盡頭
威廉森本季代表鵜鶘出戰39場中的23場比賽，場均貢獻22.4分，投籃命中率高達56.2%，此外，他場均還能貢獻5.9個籃板和3.4次助攻。單論得分，他的場均得分在NBA排名第23名，但由於出場率不足70%，因此無法計入聯盟官方的統計數據排行榜。
儘管如此，威廉森仍然是聯盟中最具天賦的年輕球員之一。年僅25歲的他，在2019年NBA選秀會上被鵜鶘以狀元簽選中，當時他年僅19歲。
雖然傷病讓他在過去6個NBA球季中打打停停，但他只要能上場，就是聯盟最具統治力的得分型前鋒。而鵜鶘去年也曾傳出將威廉森擺上架，在本季成績依舊不振前提下，重新開始或許對雙方而言都是好事，而公牛正需要提升球隊上限，且是聯盟中少數能吃下他剩餘3年、總額1.27億美元合約的球隊。
公牛需要提升球隊上限 鵜鶘則著眼未來
在這份模擬選秀中，公牛將送出威廉斯、柯林斯以及3張首輪籤（2026年、2027年、2028年），以及一張次輪籤（2028年），換取威廉森加入。
對於公牛而言，威廉森將立即取代吉迪（Josh Giddey），成為球隊主要進攻核心。儘管吉迪場均19.2分已是公牛隊內得分王，但威廉森明顯是上線更高、更具衝擊力的進攻首選，且目前戰績17勝20敗、僅勉強擠進東區第10的公牛，急需一位能夠改變戰局的球員，而威廉森的加盟，或許正是他們衝擊季後賽的關鍵。
對鵜鶘來說，柯林斯可以立即補上禁區缺口，威廉斯則為昔日首輪第4順位新秀，仍有一定開發空間，來兌現他選秀時的天賦。且更重要的是，未來3年的首輪籤，將讓這支球隊未來有更多操作空間，可以繼續圍繞年輕球員和潛力新星打造未來。
資料來源：《Fantasy Sports》
