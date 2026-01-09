隨著亞特蘭大老鷹將明星控衛崔・楊送往華盛頓巫師，美媒《Fansided》也指出下夏洛特黃蜂也可能重新評估是否與自家全明星控衛鮑爾（LaMelo Ball）分道揚鑣，背後原因與克努佩爾的崛起有關，雖鮑爾能有一定交易價值，但整體回報不會達到預期水準。
鮑爾帶隊能力受質疑 黃蜂恐重新評估
《Fansided》作者卡塞爾斯（Eamon Cassels）分析認為，黃蜂應審慎考慮在市場價值仍在時處理鮑爾，以避免重蹈崔・楊與老鷹之間逐漸走向分手的情況。鮑爾與崔・楊在球風上存在不少相似之處，兩人皆具備頂級得分與組織能力，但防守表現、以球為中心的進攻模式，以及是否能有效帶動球隊勝利，長期以來都受到質疑。
卡塞爾斯在文章中提到，聯盟內部已有關於鮑爾可被交易的討論聲音。即便其數據表現略有下滑，部分原因可能與新秀克努佩爾（Kon Knueppel）的快速成長有關。考量鮑爾的年齡、身材條件與合約年限，他仍具備一定交易價值，但整體回報可能不會達到過往預期水準。
克努佩爾表現亮眼 有望成黃蜂新主控人選
本季鮑爾出賽27場，場均貢獻19.5分、5.1籃板與 7.9助攻，仍維持明星後衛水準。不過，他生涯至今的出勤率始終是外界關注焦點。克努佩爾的崛起為黃蜂後場布局帶來變化。克努佩爾本季表現亮眼，被視為年度最佳新秀的有力競爭者，同時也是控球後衛出身，外界普遍認為他具備擔任先發的能力。
在此背景下，黃蜂若選擇調整方向，嘗試以鮑爾換取一名具影響力的得分後衛，與克努佩爾組成新的後場組合。黃蜂是否啟動相關行動，仍有待球團進一步評估與市場動態發展。
資料來源：《The Sporting News》
