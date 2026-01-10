金曲歌后蔡依林（Jolin）今（10）日將出席第40屆金唱片獎，擔任頒獎嘉賓，她昨天和老友江美琪、許哲珮餐敘，同期出道的3人難得來場姐妹們的聚會，讓許多7、8年級生相當驚喜，直呼：「蔡江都是新生卡位戰出生」、「我的90年代青春戀曲」、「夢幻組合！」
「冰樂精靈」許哲珮昨晚在粉專分享一張聚餐照，同桌的有流行天后蔡依林和情歌天后「小美」江美琪，3姝皆以淡妝及休閒服入鏡，狀態都保養得宜，視覺年紀不像40多歲，許哲珮寫下：「女孩x女孩x女孩聚會！大聊特聊！超級開心！能量補滿！最愛我身邊溫暖有才的女孩女孩！」
該則貼文發布後，引發大批粉絲熱烈迴響，「看到這組合會想到新聲卡位戰」、「看到三位一直關係那麼好，太感動了」、「何時可以三人一起合作」、「同屆的同學，不過MTV已經關台了...」、「服務生太幸運了吧」、「都是實力派」、「好夢幻的聚會！」
蔡、江《新聲卡位戰》發跡樂壇 許哲珮幫天后專輯譜曲填詞
江美琪、蔡依林當年高中畢業後，報名參加MTV台的歌唱節目《新聲卡位戰》，蔡依林拿下該屆冠軍，江美琪是第四名，後來蔡依林被環球音樂簽下，發行首張專輯《1019》即走紅，江美琪也被知名音樂人、恩師姚謙網羅至剛成立的維京音樂，成為旗下第一位簽約歌手。
蔡依林和許哲珮過去多次在音樂上合作，蔡依林2012年發行第12張專輯《Muse》，許哲珮替蔡依林譜寫〈詩人漫步〉一曲，以及幫〈Dr. Jolin〉填詞，兩人於公於私都有好交情。
資料來源：許哲珮 Peggy Hsu臉書
