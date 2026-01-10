我是廣告 請繼續往下閱讀

📌金唱片線上看、時間地點總資訊：

（有廣告，非完整同步）

（付費平台）

（或許要跨VPN+設定）

（或許要跨VPN）

簡單總結，如果你想「不用錢、不中斷、即時同步」，就只能往韓國直播平台找；如果你想「設定最少」，那就只能接受TVBS有廣告，或直接用Disney+付費看。

📌金唱片出席卡司名單（表演＋頒獎）

📌金唱片入圍名單重點整理

📌攝錄與禁帶物重點提醒