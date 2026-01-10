南韓第40屆金唱片獎首度移師海外，今（10）日下午5點半在台北大巨蛋登場，不只卡司空前、入圍名單話題滿滿，對台灣觀眾來說，「到底要去哪裡看直播？哪裡不用錢？」也成為最關鍵問題。由於台灣官方轉播平台各有觀看限制，《NOWNEWS今日新聞》特別整理目前可收看的轉播管道，並補充韓國端的免費直播方式，一次解答。
📌金唱片線上看、時間地點總資訊：
活動日期：2026年1月10日（星期六）紅毯16：00、典禮17：30
活動地點：台北大巨蛋
台灣電視轉播：TVBS歡樂台42頻道（有廣告，非完整同步）
台灣OTT轉播：Disney+（付費平台）
韓國直播網址：PRIZM
chzzk（或許要跨VPN+設定）
NAVER TV（或許要跨VPN）
台灣官方轉播分為電視與OTT兩種，但是「看得到」不等於「完全免費又順」，電視方面由TVBS歡樂台播出，頻道是42台，但屬於有廣告的電視頻道，實際轉播時間可能與典禮現場不完全同步，中間也會插播廣告，想要完整、不中斷追典禮流程的觀眾，需要先有心理準備。
OTT平台則是Disney+，畫質與穩定度都相對高，但Disney+本身屬於付費平台，必須是訂閱會員才能收看。但觀眾也別擔心，「官方可行的免費線上收看方式」，來源主要集中在韓國端直播平台，第一個是PRIZM，只要下載PRIZM APP或使用網頁版，搜尋Golden Disc Awards即可，多數情況下不用付費，但依照地區可能會有觀看限制，部分用戶需要切換地區VPN。
第二個是chzzk，也是屬於免費平台，但通常需要VPN搭配帳號登入才能順利觀看，對熟悉韓國平台操作的觀眾來說是可行選項，但對一般讀者來說設定步驟稍多。第三個是NAVER TV，但多半需要VPN。
簡單總結，如果你想「不用錢、不中斷、即時同步」，就只能往韓國直播平台找；如果你想「設定最少」，那就只能接受TVBS有廣告，或直接用Disney+付費看。
📌金唱片出席卡司名單（表演＋頒獎）
本屆金唱片獎出席卡司陣容堪稱歷屆史詩等級，橫跨男女團、演員與亞洲代表藝人，包括：RrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ。
頒獎與嘉賓卡司則包含邊佑錫、宋仲基、安孝燮、許光漢、蔡依林，橫跨韓流與台灣代表人物，話題性與曝光度都拉到最高。
📌金唱片入圍名單重點整理
數位音源賞20組入圍者： Rosé、LE SSERAFIM、Maktub、MEOVV、BOYNEXTDOOR、BLACKPINK、SEVENTEEN、IVE、IU、aespa、OVAN、AllDay Project、Woody、Jennie、ZO ZAZZ、G-DRAGON、KiiiKiii、PLAVE、Hearts2Hearts、Hwang Garam。
專輯本賞20組入圍者： THE BOYZ、RIIZE、伯賢、SEVENTEEN、Stray Kids、i-dle、IVE、&TEAM、S.COUPS X MINGYU（SEVENTEEN）、aespa、ATEEZ、NCT DREAM、NCT WISH、ENHYPEN、Jennie、ZEROBASEONE、G-DRAGON、Jin、TXT、TWICE
📌攝錄與禁帶物重點提醒
官方已明確公告，除了手機外，禁止攜帶任何形式的錄音、錄影與攝影設備入場，包含專業與非專業相機、GoPro、空拍機等，違規者可能被要求刪除內容，甚至請離場且不退票。
此外，觀眾進場即視為同意主辦單位進行現場攝影與錄影，相關畫面可能用於日後播出與宣傳。
我是廣告 請繼續往下閱讀
活動日期：2026年1月10日（星期六）紅毯16：00、典禮17：30
活動地點：台北大巨蛋
台灣電視轉播：TVBS歡樂台42頻道（有廣告，非完整同步）
台灣OTT轉播：Disney+（付費平台）
韓國直播網址：PRIZM
chzzk（或許要跨VPN+設定）
NAVER TV（或許要跨VPN）
台灣官方轉播分為電視與OTT兩種，但是「看得到」不等於「完全免費又順」，電視方面由TVBS歡樂台播出，頻道是42台，但屬於有廣告的電視頻道，實際轉播時間可能與典禮現場不完全同步，中間也會插播廣告，想要完整、不中斷追典禮流程的觀眾，需要先有心理準備。
OTT平台則是Disney+，畫質與穩定度都相對高，但Disney+本身屬於付費平台，必須是訂閱會員才能收看。但觀眾也別擔心，「官方可行的免費線上收看方式」，來源主要集中在韓國端直播平台，第一個是PRIZM，只要下載PRIZM APP或使用網頁版，搜尋Golden Disc Awards即可，多數情況下不用付費，但依照地區可能會有觀看限制，部分用戶需要切換地區VPN。
第二個是chzzk，也是屬於免費平台，但通常需要VPN搭配帳號登入才能順利觀看，對熟悉韓國平台操作的觀眾來說是可行選項，但對一般讀者來說設定步驟稍多。第三個是NAVER TV，但多半需要VPN。
簡單總結，如果你想「不用錢、不中斷、即時同步」，就只能往韓國直播平台找；如果你想「設定最少」，那就只能接受TVBS有廣告，或直接用Disney+付費看。
📌金唱片出席卡司名單（表演＋頒獎）
本屆金唱片獎出席卡司陣容堪稱歷屆史詩等級，橫跨男女團、演員與亞洲代表藝人，包括：RrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ。
頒獎與嘉賓卡司則包含邊佑錫、宋仲基、安孝燮、許光漢、蔡依林，橫跨韓流與台灣代表人物，話題性與曝光度都拉到最高。
📌金唱片入圍名單重點整理
數位音源賞20組入圍者： Rosé、LE SSERAFIM、Maktub、MEOVV、BOYNEXTDOOR、BLACKPINK、SEVENTEEN、IVE、IU、aespa、OVAN、AllDay Project、Woody、Jennie、ZO ZAZZ、G-DRAGON、KiiiKiii、PLAVE、Hearts2Hearts、Hwang Garam。
專輯本賞20組入圍者： THE BOYZ、RIIZE、伯賢、SEVENTEEN、Stray Kids、i-dle、IVE、&TEAM、S.COUPS X MINGYU（SEVENTEEN）、aespa、ATEEZ、NCT DREAM、NCT WISH、ENHYPEN、Jennie、ZEROBASEONE、G-DRAGON、Jin、TXT、TWICE
📌攝錄與禁帶物重點提醒
官方已明確公告，除了手機外，禁止攜帶任何形式的錄音、錄影與攝影設備入場，包含專業與非專業相機、GoPro、空拍機等，違規者可能被要求刪除內容，甚至請離場且不退票。
此外，觀眾進場即視為同意主辦單位進行現場攝影與錄影，相關畫面可能用於日後播出與宣傳。