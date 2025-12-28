我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AAA今年首度來高雄舉辦，讓高雄成功被國際看見。（圖／讀者提供）

韓國頒獎典也變成巡演模式 是全球粉絲消費的內容產品

台灣粉絲熱情回饋無法複製 「觀眾認同」就是典禮權威

韓國典禮來台=認可 台灣粉絲願意年年行動力支持

▲台灣粉絲很樂於韓國典禮來台舉辦，坦言不是追星心態，而是一種對台灣的支持跟肯定。（圖／讀者提供）

韓國頒獎典禮近年來紛紛選在台灣舉辦，繼圓滿落幕的AAA之後，金唱片也確定將於1月10日登上台北大巨蛋。從這次AAA的實際反應來看，這樣的移動不但沒有稀釋頒獎典禮的權威性，反而更清楚驗證了一件事：對粉絲而言，頒獎典禮本質就是對偶像一年努力的肯定與情緒價值的回收，不論是實際到場或透過轉播參與，對多數台灣粉絲來說，是帶著一種「參與其中」的意義象徵。韓國頒獎典禮移師台灣，真正的意義從來不只是「換個地點」，而是「換了一個市場層級」。過去台灣在韓流版圖中的角色，多半是巡演、見面會、簽售的其中一站，如今卻開始具備承接頒獎典禮、國際等級舞台製作，甚至同時串聯觀光、行銷、串流與贊助的能力，這代表台灣不再只是被動的粉絲市場，而是被正式認證為能夠承接整條產業鏈的節點城市。這樣的轉變，也反映出韓流正在進入一個「去中心化」的新階段，過去所有頒獎典禮的中心只有首爾，如今卻逐漸轉為「首爾是總部、亞洲是巡迴戰場」的概念，背後指向的，是韓國娛樂產業邏輯從本土權威，走向全球流量最大化的策略轉向，頒獎典禮不再只是給韓國觀眾看的內部儀式，而是成為全球粉絲同步消費的內容產品。日韓資深娛樂工作者Sakurai指出，AAA與金唱片願意挑戰在台舉辦，並不能單純解讀為「台灣粉絲多」或「消費力強」，而是台灣的K-POP市場已經具備相當成熟度，即使整體規模仍與日本存在差距，但台灣粉絲的熱情與回饋強度，幾乎是坐二望一，這種高強度的回應，是在其他市場難以複製的特質。至於韓國頒獎典禮加速「海外化」，是否意味著本土市場飽和，Sakurai的看法也相當直接，韓國本土的K-POP需求早已接近天花板，不論線上線下活動，其實都高度依賴海外粉絲支撐；頒獎典禮走出韓國，像是一個延續聲量、串聯海外市場的中繼點，而非單點活動的移動。那麼，頒獎典禮走出首爾，是否會稀釋原本的權威性（獎項瓜分失去中立評判）？業界普遍認為，與其說是權威，不如說頒獎典禮本質上是一場年度回顧與肯定，真正的認可，始終存在於粉絲心中，只要能看到自己喜歡的藝人站上舞台，那份認同本身就是權威成立的基礎。從粉絲的回應來看，這樣的權威確實沒有因為海外舉辦而動搖，粉絲娜小姐直言，在台灣參與韓國頒獎典禮是一種全新的體驗，並非拼盤演唱會的感受，而是具有象徵意義的年度盛事；即便搶票是修羅場，壓力與焦慮並未減輕，但正因如此，反而更強化了「不能錯過」的心理，願意為此付出時間與成本。另一名粉絲凱莉小姐則表示，如果未來每年都能在台灣舉辦，前提只有一個，內容、場地與流程必須持續進化，因為並非每一屆卡司都會全然命中個人喜好，但「能在台灣舉辦」這件事本身，已經足以讓人感到開心，甚至成為一種值得應援的象徵。