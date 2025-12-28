我是廣告 請繼續往下閱讀

收益是AAA支撐核心 消費者情緒價值更重要

讓K-POP走入大眾視野 「日常滲透」app成關鍵

南韓AAA頒獎典禮首度移師台灣，表面上看是一場國際級活動成功落地高雄，但在主辦與合作單位眼中，真正要衡量的，從來不只是辦不辦得成，而是能不能長期做下去。AAA承辦單位MOTIVE Studio社長趙賢宇回應《NOWNEWS今日新聞》表示，對典禮而言收益結構固然重要，但要撐起一個完整典禮，除了粉絲的消費力，轉播、平台合作、贊助與整體曝光，同樣缺一不可。負責AAA整體統籌的MOTIVE Studio社長趙賢宇坦言，收益結構固然重要，但團隊並未單純依循當地市場的既有定價模式，而是希望打造一場所有人都能無負擔參與的慶典。透過親切、不造成排斥感的價格，讓粉絲願意穩定且長期投入，才能在不同層面同時放大收益，而不是只做一次性的生意。以這次AAA票價來看，能一次看到10多組重量級卡司，最高票價定價5980元，相較BLACKPINK演唱會最高8800元、GD演唱會7980元，價格策略明顯走向更大眾化的定位。這樣的思考，也延伸到AAA對舞台與流程的要求，趙賢宇指出，許多頒獎典禮往往被視為圈內人的儀式，但AAA更在意的是「屬於所有人的慶典感」，不論是在現場，或是透過轉播觀看，都能感受到完整體驗，這正是團隊在規劃時最在意、也最引以為傲的部分。即使移師海外，AAA仍有不能妥協的底線，趙賢宇直言，無論各地預算結構如何不同，整體營運安全與製作演出品質，始終是最核心的兩大原則，包含交通、住宿、維安與舞台水準，都是支撐頒獎典禮品牌長期發展的關鍵；在這樣的架構下，轉播平台自然成為整體收益與影響力的重要一環。這次AAA在台灣由三立電視與LINE系統聯播，涵蓋「日常滲透」LINE TODAY、LINE TV與LINE VOOM，觀眾只要透過一個通訊App，就能直接觀看轉播，大幅降低進入門檻，也放大整體觸及範圍，成為活動聲量的重要加分題。LINE台灣內容事業部副總經理Zoe Peng指出，承接AAA轉播，除了建立在他們過往大型頒獎典禮（三金、葛萊美）與賽事直播的經驗，更關鍵的是看見K-POP粉絲在平台上的高度活躍，透過轉播模式，不論用戶平時習慣使用LINE的哪一項服務，都能被導入觀看，對熱愛K-POP、講求即時與便利的族群來說，使用情境高度契合。從實際數據來看，這次AAA轉播最明顯的變化，來自年輕世代的成長，LINE觀察到20歲以下，以及20至29歲用戶的觀看與互動明顯上升，不僅帶動整體活躍用戶數，也讓平台在年輕族群中的滲透力進一步擴大，這樣的結構變化，本身就是內容平台極具價值的長期資產。LINE也指出，這次AAA轉播的一大特色，在於觀看門檻極低，許多用戶並非一開始就抱著「我要看AAA」而來，而是在日常使用LINE的過程中，透過LINE TODAY的新聞曝光、LINE TV的節目推薦，或VOOM的短影音內容反覆被觸及，進而在直播當下自然被導入觀看。這種不必下載新App、不必額外註冊的使用情境，讓頒獎典禮不只停留在粉圈內部，而是真正進入全民視野，也進一步放大整體討論熱度。換句話說，AAA在台灣的成功，並非單點收益的累積，而是一整套產業鏈同時運作的結果。粉絲的消費力仍是核心，但轉播平台的擴圈能力、年輕用戶的加入，以及品牌長期經營的想像空間，讓這場頒獎典禮不只是辦完就結束，而是成為下一步繼續前進的重要基礎。