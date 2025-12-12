韓國AAA頒獎典禮首度移師高雄雖然已經風光落幕，但真正撐起這座國際級舞台的幕後關鍵，如今逐漸被看見。除了主辦單位StarNews，以及台灣的主辦與執行單位D-SHOW，負責整體製作方向與核心判斷的，正是IU演唱會連續8年的幕後推手、韓方協辦單位MOTIVE。MOTIVE的社長CHO PD獨家接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，不只是這次的AAA，包括IU世界巡迴演唱會，甚至BLACKPINK成員Lisa的高雄巨蛋演出、Jisoo的桃園見面會，舞台與內容規劃通通都出自他們之手。
AAA承辦單位大有來頭 MOTIVE連8年負責IU海內外演唱會
MOTIVE之所以成為業界固定合作名單，背後有豐富的實戰經驗撐腰。CHO PD透露，自2017年至今，IU所有韓國與海外世界巡迴演唱會，已連續8年交由MOTIVE擔任導演與製作統籌，天后舞台的規格、從舞台設計到整體內容安排，背後都是同一組熟面孔；就連去年4月IU的台北小巨蛋場次，從視覺到整體內容，同樣出自MOTIVE團隊之手。
對不少K-pop粉絲來說，MOTIVE這個名字其實並不陌生。除了IU，他們近年也接連操刀BLACKPINK成員LISA、JISOO，以及SUPER JUNIOR圭賢等人的亞洲巡迴與粉絲見面會，足跡橫跨東京、曼谷、台北、高雄、香港等一線城市，幾乎是當代韓流大型演出的固定班底。
AAA為何能走向海外 關鍵決策都在MOTIVE
MOTIVE成立至今超過10年，以韓國演出製作體系為核心，業務橫跨演唱會、粉絲見面會、Showcase、海外巡演與國際專案營運，從場館規劃、落地執行、製作導演、視覺內容到粉絲互動設計，幾乎涵蓋一場K-pop演出的所有關鍵環節。
自2016年起，MOTIVE便一路參與AAA至今，不只負責製作與導演，也實際掌控整體統籌。每一屆AAA該「在哪裡辦、怎麼辦、找誰合作」，核心判斷長期都由MOTIVE主導；AAA能夠走出韓國、一路拓展海外，今年甚至選擇在台灣高雄舉辦，關鍵就在於MOTIVE長年累積的海外、韓星來台演出製作經驗，以及對市場的判斷。
今年AAA選在高雄，表面上是一場頒獎典禮首度在台灣登場，實際上，也是一整套韓國大型演出製作體系在台灣完整跑過、並被驗證可行的實戰示範，也成為MOTIVE在2025年交出的亮眼成績之一。
近年來，CHO PD不想只停留在K-pop領域，MOTIVE順勢把這套成熟的韓國製作模式往外擴張，下一步直接鎖定華語市場，攜手華語藝人導入K-pop式的專輯製作與巡演規劃，從音樂製作、MV、概念照、實體發行，到巡迴演出與粉絲活動，全面都交由韓國製作團隊操作，目標是讓華語內容具備站上國際舞台的製作水準。
