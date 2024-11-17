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▲Lisa粉絲見面會上大嗑蔥抓餅。（圖／讀者提供）

▲Lisa吸了兩口珍奶直呼喜歡。（圖／讀者提供）

▲Lisa喜歡半糖的珍奶。（圖／讀者提供）

▲Lisa看到珍珠奶茶又驚又喜。（圖／讀者提供）

▲Lisa（右）吃完台灣美食，立刻轉頭檢查菜渣。（圖／讀者提供）

Lisa今（17）日在高雄巨蛋舉辦粉絲見面會，開場就大嗑蔥抓餅、半糖珍珠奶茶，吃完還拿出鏡子檢查牙齒有無菜渣，開心到還用中文表示：「我喜歡This！」、「謝謝你們」，讓全場1萬粉絲叫翻天。見面會開場就送上金曲《LALISA》，Lisa一登場就高喊：「高雄！」她今晚把招牌直長髮燙捲，模樣像極洋娃娃，臉蛋走可愛路線，但服裝卻非常火辣，以賽車服裝與熱褲示人，全場粉絲尖叫掀頂。Lisa這次是相隔1年8個月再訪台，她謝謝粉絲等她這麼久，以中文「謝謝」致意。她說想到台灣就想吃火鍋，特別是番茄口味，答案終於不再是以往韓星來台的口袋名單「麻辣火鍋」。見面會來到試吃環節，她看到蔥抓餅超驚喜，切了2口原味後露出可愛的表情：「我覺得我每天早餐都可以吃！」還用中文說：「我喜歡This！」主辦也送上珍珠奶茶，Lisa吸了兩口力讚好喝，「不會很甜，因為我每次喝的時候都好甜！」得知手上的珍奶是半糖後，她就比讚直呼喜歡。搞笑的是，吃完餐點的Lisa，手上立刻變出小鏡子，她迅速轉身檢查牙齒菜渣，模樣逗樂所有人。原 名：Pranpriya Manobal改 名：Lalisa Manobal（拉莉莎瑪諾班）生 日：1997年3月27日（27歲）國 籍：泰國（武里南府出生、曼谷生活）身 高：166.5cm體 重：44.7kg血 型：O型出 道：2016年8月8日團 體：BLACKPINK粉絲名：BLINK（BLACKPINK）、Lilies（Lisa個人）MBTI：ISFP代表作：《LALISA》《MONEY》《ROCKSTAR》《New Woman》《Moonlit Floor》