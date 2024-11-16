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▲Lisa即將抵達高雄小港機場，VIP通關出口已聚集20多位工作人員備戰。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲Lisa 13日回到家鄉開見面會，直呼回家真好。（圖／Lisa IG）

BLACKPINK成員Lisa將於明（17）日在高雄巨蛋舉辦《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Kaohsiung》粉絲見面會，今（16）日晚間搭專機降臨小港機場，《NOWnews今日新聞》詢問業界人士「私人飛機價碼」，以南韓、台灣來回計算，一趟最少12萬美金（約台幣380萬元）跑不掉。BLACKPINK去年（2023）是，身為國際巨星的Lisa，這次依舊是搭乘專機訪台，一名曾負責協調商務人士專機的業界人士向《NOWnews今日新聞》表示，韓國、台灣來回的專機，大部分都是一架可坐13人，來回一趟要價12萬美金（約台幣380萬元），當然會根據哩程距離的不同做調整，而這次Lisa是從雅加達飛來，費用會比12萬美元再多一點，不過「不會差太多」；以輝達黃仁勳、AMD蘇姿丰搭私人飛機來台舉例，美國飛台灣包含松山機場的停機費、降落費，價格約60萬美金上下（約台幣1900萬元），當然停機費也會依照不同機場而定。Lisa這次的粉絲見面會從11月11日在新加坡開跑，13日回到故鄉曼谷開唱，15日飛到雅加達會粉絲，高雄場將在17日「高雄巨蛋」登場，KKTIX仍有零星票券可購買。Lisa於1997年3月27日出生於泰國武里南府，是家中的獨生女，媽媽Chittip Bruschweiler後來跟泰籍瑞士廚師Marco Bruschweiler再婚，她到了3歲才搬到曼谷生活。Lisa的繼父是世界級的廚師，也有在曼谷開設泰式廚藝學校。她在幼稚園就對唱歌跳舞產生興趣，當年才4歲的她，就開始參加舞蹈培訓班，還曾跟泰國籍的GOT7成員BamBam、NCT成員Ten加入名為「we zaa cool」的舞團；進入青少年的Lisa，對K-POP產生濃厚的興趣，並希望成為韓國藝人，最愛偶像的就是「YG娛樂」的BIGBANG跟2NE1，並在2010年參加「YG娛樂」於泰國舉辦的徵選活動，當時報名者約4000名，Lisa是唯一通過甄選的人；2011年4月11日加入「YG娛樂」，展開為期5年3個月的韓國練習生生活，她也是「YG娛樂」第一位非韓國人的練習生。練習初期，她一直用英語和僑胞或留學練習生溝通，後來「YG娛樂」要求她專注於「以韓國為目標」的出道計畫，禁止說英語，由於當時完全不懂韓語，她花了許多精力學習語言。出道前，她每天會花2小時與韓語老師進行一對一學習。如今，她的韓語能力比英語更好，自然的咬字發音，完全不輸土生土長的韓國人。正式成為「YG Family」後，Lisa也圓夢見到偶像BIGBANG，2013年11月，她以臨演、舞者的身分參與太陽的歌曲《Ringa Linga》MV拍攝，並與iKON和WINNER的成員一同出鏡，畫面中的Lisa露臉秒數不超過10秒，嬰兒肥也明顯，跟現在的女神風範相差甚遠。很快的5年多過去，2016年8月8日，Lisa跟Jennie、Jisoo、Rosé正式組團BLACKPINK亮相，出道的雙單曲《口哨》、《Boombayah》一推出，BLACKPINK就大大走紅，一路成功走向全球成為國際巨星；直到2023年，4姝合約到期，改跟「YG娛樂」簽團體約、不簽個人約，以「單飛不解散」的方式在各領域發光發熱。Lisa也在今年2月成立個人公司LLOUD，並陸續發行《Rockstar》、《New Woman》、《Moonlit Floor》等單曲，單飛相當成功。而她11月開始首度舉辦個人巡迴見面會，台灣定檔11月17日在高雄巨蛋登場，她也是BLACKPINK第一位隻身台來的成員，亦是繼2019年3月、2023年3月後三度訪台。