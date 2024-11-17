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▲Lisa 17日的高雄見面會圓滿結束。（圖／讀者提供）

南韓女天團BLACKPINK的成員Lisa從K-POP發跡，但今年2月成立個人公司闖蕩歐美市場，一連發表《Rockstar》、《New Woman》、《Moonlit Floor》等英文歌曲後，就舉辦出道以來的巡迴粉絲見面會，不過她的活動比照「歐美藝人規格」而非韓星見面會，今（17）日的高雄場次，從開場到結束僅有80分鐘，讓歌迷直呼可惜看不夠。Lisa這次的粉絲見面會從11月11日在新加坡開跑，13日回到故鄉曼谷開唱，15日飛到雅加達會粉絲，高雄場今天17日在「高雄巨蛋」登場，結束今晚的演出後，她19日將在香港舉辦此巡迴的最後一場演出；不過今天主持人問Lisa見面會是否要結束，她曖昧回應「還不知道」。單飛後的Lisa，這次的演出比照歐美規格，她今晚5點12分出場、6點28分下台，活動在6點32分正式結束，整場僅有80分鐘，而她也全程用英語對談而非韓文；與過往來台舉辦見面會的韓星相比，確實沒有和粉絲玩遊戲、安可表演環節，讓今天進場的K-POP迷直呼有點不習慣。Lisa這次的高雄場，票價分為8800元、7800元、6800元、4800元、3900元、3800元、1900元（輪椅席）等，今天也有歌迷表示，今天為了來看偶像傾家蕩產「戶頭剩1元」，主持人問他：「那這樣你晚餐吃什麼？」對方搞笑回應：「吃土！！！」但今晚的活動是否值回票價，因人而異。Lisa於1997年3月27日出生於泰國武里南府，是家中的獨生女，媽媽Chittip Bruschweiler後來跟泰籍瑞士廚師Marco Bruschweiler再婚，她到了3歲才搬到曼谷生活。Lisa的繼父是世界級的廚師，也有在曼谷開設泰式廚藝學校。她在幼稚園就對唱歌跳舞產生興趣，4歲開始參加舞蹈培訓班，曾跟泰國籍的GOT7成員BamBam、NCT成員Ten加入名為「we zaa cool」的舞團；青少年的Lisa對K-POP產生濃厚興趣，並希望成為韓國藝人，最愛偶像的是「YG娛樂」的BIGBANG跟2NE1，所以在2010年參加「YG娛樂」於泰國舉辦的徵選活動，當時競爭者約4000名，Lisa是唯一通過甄選的人；2011年4月11日她加入「YG娛樂」，展開為期5年3個月的韓國練習生生活，Lisa也是「YG娛樂」首位非韓國人的練習生。練習初期，她一直用英語和僑胞或留學練習生溝通，後來「YG娛樂」要求她專注於「以韓國為目標」的出道計畫，禁止說英語，由於當時完全不懂韓語，她花了許多精力學習語言。出道前，她每天會花2小時與韓語老師進行一對一學習。如今，她的韓語能力比英語更好，自然的咬字發音，完全不輸土生土長的韓國人。正式成為「YG Family」後，Lisa也圓夢見到偶像BIGBANG，2013年11月以與iKON和WINNER的成員一同臨演、舞者的身分參與太陽的歌曲《Ringa Linga》MV拍攝，畫面中的Lisa露臉秒數不超過10秒，嬰兒肥也明顯，跟現在的女神風範相差甚遠。很快的5年多過去，2016年8月8日，Lisa跟Jennie、Jisoo、Rosé正式組團BLACKPINK亮相，出道的雙單曲《口哨》、《Boombayah》一推出，BLACKPINK就大大走紅，一路成功走向全球成為國際巨星；直到2023年，4姝合約到期，改跟「YG娛樂」簽團體約、不簽個人約，以「單飛不解散」的方式在各領域發光發熱。Lisa也在今年2月成立個人公司LLOUD，並陸續發行《Rockstar》、《New Woman》、《Moonlit Floor》等單曲，單飛相當成功。她11月開始首度舉辦個人巡迴見面會，台灣定檔11月17日在高雄巨蛋登場，她也是BLACKPINK第一位隻身台來的成員，亦是繼2019年3月、2023年3月後三度訪台。原 名：Pranpriya Manobal改 名：Lalisa Manobal（拉莉莎瑪諾班）生 日：1997年3月27日（27歲）國 籍：泰國（武里南府出生、曼谷生活）身 高：166.5cm體 重：44.7kg血 型：O型出 道：2016年8月8日團 體：BLACKPINK粉絲名：BLINK（BLACKPINK）、Lilies（Lisa個人）MBTI：ISFP代表作：《LALISA》《MONEY》《ROCKSTAR》《New Woman》《Moonlit Floor》