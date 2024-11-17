BLACKPINK成員Lisa首度在高雄舉辦出道以來的個人見面會，今（17）日下午在高雄巨蛋與1萬名歌迷同歡，她唱到《New Woman》時不斷拉褲子，也發現MIC的聲音一直出不來，疑似是耳MIC出問題，她唱完該曲以可愛的口氣說：「Sorry！等我一下下...」就迅速跑到後台。《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位，對方表示是技術上的問題，未多做說明。
表演完《New Woman》後輪到《MONEY》，Lisa的招牌抖臀與開腿姿勢電翻台下，特別是今天她的下半身造型是倒三角的黑色熱褲，整體模樣火辣破表。
Lisa表示：「大家玩的開心嗎？真的嗎？OK！」更走到搖滾區送飛吻，見到歌迷全部往前衝，她露出擔心的表情並比出雙手示意大家後退：「保持安全～請坐下唷～」接著表示：「我真的很想念高雄，我上次來是2年前了，謝謝你們今晚的到來，我愛你們SO SO MUCH！」她甚至跟全場玩起舞蹈挑戰，頻頻被粉絲舞姿逗樂的Lisa，脫口撂中文：「很棒很棒！」
今晚活動的壓軸曲目，當然是她單飛SOLO後推出的大作《ROCKSTAR》，表演完後Lisa依依不捨的說：「謝謝高雄，希望能再次見到你們，我愛你們。」並公開2分鐘的新作預告影片，粉絲見面會圓滿結束。
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Lisa表示：「大家玩的開心嗎？真的嗎？OK！」更走到搖滾區送飛吻，見到歌迷全部往前衝，她露出擔心的表情並比出雙手示意大家後退：「保持安全～請坐下唷～」接著表示：「我真的很想念高雄，我上次來是2年前了，謝謝你們今晚的到來，我愛你們SO SO MUCH！」她甚至跟全場玩起舞蹈挑戰，頻頻被粉絲舞姿逗樂的Lisa，脫口撂中文：「很棒很棒！」
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