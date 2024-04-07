IU小巨蛋第2天「為台灣歌迷換限定辣裝」 甜喊：我今天髮型很美
南韓歌手IU（李知恩）今（7）日在台北小巨蛋帶來第2場演唱會，她為了台灣歌迷，2天服裝都不一樣，唱完《孢子》、《Jam Jam》後，就用中文稱讚第一場的觀眾很棒，但今天的粉絲尖叫比較熱烈，表示：「二樓三樓，一樓也很棒！」
記者陳雅蘭／台北報導
IU用中文表示：「謝謝，大家好，好久不見，我是這次..嘿嘿...，我是這次以巡迴來到台北的IU，因為真的很想念大家，我就盡快來了，我已經很幸福了！有想念我嗎？我也真的很想你們！今天我想跟大家一起唱很多歌，昨天的演出，真的很棒！雖然我做得很棒，但觀眾們真的做得很好，我今天也可以期待吧？好！我想了演出的第一次問候，用你們的語言來打招呼，我練了很久，今天我們一起創造最幸福的時光吧！」
事實上，IU昨天演出以黑色服裝登場，今天特別換成白色背心與長褲，她還拿出耳罩式耳機說：「只在台北用的耳機！」再以中文叮嚀全場，座位上的禮物是媽媽幫大家準備的，「只有在台北的小卡，一定要帶回去喔！」
IU經過在台一天的表演、與台灣歌迷相處後，她說：「比起昨天，（今天）有更多更大聲的人耶，這邊打招呼的人真的很多！」再用中文表示：「二樓三樓，一樓也很棒！」甚至撩撥頭髮，「我今天髮型也做得很好！」好心情溢於言表。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道