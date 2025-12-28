我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MOTIVE Studio社長趙賢宇承辦AAA達10年，Lisa、圭賢在高雄的活動製作，也都是他一手策劃。（圖／趙賢宇提供）

AAA選擇高雄舉辦原因 Lisa、圭賢的粉絲是最大關鍵

AAA集結音樂、影視獎項 台灣K-POP粉通通都愛

台灣粉絲願為偶像消費花時間 高雄場成AAA舉辦原動力

南韓頒獎典禮AAA雖然已在高雄風光落幕，但在正式宣布落腳高雄之前，韓國製作方其實早就先來「試過水溫」，而促成這個關鍵決定的，不是單一場活動的成功，而是BLACKPINK成員Lisa與SUPER JUNIOR圭賢先後在高雄舉辦活動所累積的實戰經驗。《NOWNEWS今日新聞》專訪到AAA統籌單位MOTIVE Studio社長趙賢宇，也讓這段「先試再辦」的決策脈絡首度被完整說清楚。後來，官方數字統計，一場AAA所帶動的周邊產值效益，至少有5億台幣。在AAA正式對外宣布移師高雄之前，韓國製作方已先進行2次實地測試：承辦2024年11月17日，Lisa在高雄巨蛋舉辦見面會；不到2個月後，2025年1月4日，圭賢接著在高雄流行音樂中心舉辦見面會。一位是世界級女團成員，一位是資深韓流男團主唱，粉圈結構、年齡層與消費型態截然不同，卻不約而同選擇高雄，成為重要觀察指標。這2場活動對粉絲而言是「偶像來高雄了」，但對負責AAA整體製作與決策的MOTIVE來說，意義完全不同，趙賢宇指出，這不單只是活動執行，而是一次又一次針對市場、城市與承載力的實際測試，從場館動線、進出場效率、周邊消費，到粉絲是否願意為了一場活動跨縣市移動，這些細節都遠比單一晚上的票房數字來得重要，因為頒獎典禮評估的，從來不是一晚，而是一整套系統能否順利運作。也正是在這樣的觀察過程，MOTIVE對台灣市場的判斷逐漸成形，當被問到承辦AAA時，更看重的是高雄粉絲數量，還是實際的消費力與黏著度，趙賢宇直言比起單一指標，更關鍵的是AAA本身的屬性，作為一個同時涵蓋K-pop、電視劇與電影三大領域的頒獎典禮，這3種類型在台灣原本就擁有高的接受度，與長期累積的觀眾基礎；再加上高雄近年逐漸成為韓國粉絲之間的新興旅遊城市，讓他們相信AAA能在台灣創造出過去未曾出現過的整體。更現實的一層考量，則來自時間與氣候條件，12月的高雄正值乾季，氣候穩定、戶外演出風險低，對需要大量舞台設備與流程控管的頒獎典禮而言，是極具吸引力的環境條件，再加上高鐵所帶來的便利串聯，即使部分資源仍需台北支援，整體調度成本與執行風險也能有效壓低。趙賢宇坦言，在看到高鐵便利性以及多場大型演出的成功案例後，團隊最終決定挑戰在高雄舉辦AAA。從實際數據來看，這樣的判斷也獲得驗證，趙賢宇透過承辦Lisa與圭賢在高雄的活動經驗，MOTIVE進一步觀察到當地的消費與承載能力。根據官方統計，AAA於12月6日單日運量達35萬1267人次，直接突破11月22日TWICE演唱會全日運量34萬9931人次的紀錄，創下2025年度單日運量新高，同時帶動夜市人潮與周邊商圈業績成長超過四成，而TWICE當時周邊就估計創造約5億元產值，依此推算，AAA所帶動的整體觀光收益勢必也在相近水平。所以AAA並不是突然「看上台灣」，而是在一次又一次演唱會與見面會的成功驗證後，才真正確認高雄可行性。Lisa與圭賢，某種程度上成了最關鍵的試金石，讓韓方製作團隊確信，高雄不只是巡演的一站，而是具備承接整個國際級頒獎系統的條件，趙賢宇表示：「我們也將以《AAA 2025 in 高雄》作為全新的原動力，持續挑戰前進，朝成為真正的全球創意公司全力奔跑。」