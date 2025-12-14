韓國第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）明年1月10日將來台舉行，門票昨（13）日開賣火速被秒殺。直播網紅「天后闆妹」看中金唱片熱度，今日凌晨12點就發文宣佈舉辦抽獎活動，要免費送出4張金唱片門票。天后闆妹表示自己是金唱片此次典禮的聯合贊助商之一，所以有票可拿，粉絲只要追蹤粉專，轉發貼文、留言並標記好友，就有機會抽中門票。

▲直播網紅天后闆妹舉辦抽獎活動，要送出金唱片門票。（圖／天后闆妹臉書）
▲直播網紅天后闆妹舉辦抽獎活動，要送出金唱片門票。（圖／天后闆妹臉書）
金唱片門票抽獎！天后闆妹釋出贊助商名額

天后闆妹今日凌晨在臉書、IG發文，宣佈舉辦抽獎活動，要送大家4張金唱片門票。抽獎規則很簡單，只有3點，首先，參與者要追蹤天后闆妹的粉絲專頁，並在貼文下方留言：「我想去看金唱片」，隨後標記一位朋友並公開轉發貼文，就可獲得抽獎資格。

天后闆妹表示自己是金唱片此次活動的聯合贊助商之一，所以才有門票可拿，提醒大家他們公司拿到的門票只抽不賣，不要被詐騙訊息騙了。而抽獎統計時間至28日晚上11點59分截止，隔天會抽出中獎人並把資訊公告在天后闆妹旗下的相關平台

抽獎貼文曝光約14小時，就已吸引2千多人留言，大家都想當幸運兒。天后闆妹看到粉絲踴躍參與活動後，也在留言區笑說：「我真的沒有賣票～不要再私訊我或豪哥啦。祝大家能幸運中獎！千萬注意各種假借闆妹名義賣票的詐騙唷」。

▲金唱片陣容超豪華，出席名單總計18組，1月10日在台北大巨蛋舉辦。（圖／金唱片IG@golden_disc）
▲金唱片陣容超豪華，出席名單總計18組，1月10日在台北大巨蛋舉辦。（圖／金唱片IG@golden_disc）
金唱片移師大巨蛋舉辦！Jennie、蔡依林有望同台

這次金唱片在台北大巨蛋舉行，來台的韓星陣容相當大咖，有BLACKPINK成員Jennie，還有韓團Stray Kids、ATEEZ、IVE、ENHYPEN等。主持人則是女演員文佳煐、男歌手成始璄，頒獎人有蔡依林、許光漢、邊佑錫、安孝燮、宋仲基。眾多台韓大咖集結在一起，勢必亮點滿滿，也難怪昨日ibon售票系統一開賣，3萬張門票就火速被秒殺。

▲金唱片頒獎嘉賓還有蔡依林、許光漢！有望同框邊佑錫　粉絲嗨爆了（圖／超級圓頂提供）
▲金唱片頒獎嘉賓包含許光漢（左）、蔡依林（右），粉絲也期待他們會不會與韓星有合作舞台。（圖／超級圓頂提供）
資料來源：天后闆妹臉書超級圓頂臉書


