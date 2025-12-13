南韓音樂盛事金唱片獎門票今（13）日上午11點30分於ibon售票系統正式開賣，《NOWNEWS今日新聞》記者實測，約3萬張票券不到中午12點就賣完，不少粉絲排隊超過半小時，好不容易進入選區頁面，迎接的卻只剩「已完售」3個字；不過也有幸運粉絲乖乖等圈圈，一張B1看台區的6980元門票順利入手。

金唱片3萬張不到30分鐘賣光　大批粉絲點到一個寂寞

以過去台北大巨蛋舉辦演唱會的例子來看，場館可容納人數約落在2.5萬至3萬人之間，儘管金唱片主辦單位尚未公布實際開放座位數，但整體張數應該在此區間跑不掉。記者於開賣後等待21分鐘進入選區，11點49分成功點到票券準備進行下一步時，畫面卻瞬間跳出完售通知，直接被系統請出場。

歌迷乖乖等網頁跑完　成功買到B1看台區門票

不過，仍有幸運粉絲選擇乖乖遵守規則，不重整、不另開分頁，只能盯著卡到像便祕一樣的等待畫面持續轉圈，最終成功搶下一張B1看台區、要價6980元的門票，並順利在時間內完成結帳。

提醒粉絲，成功點到票後，系統會要求填寫真實姓名與身分證字號，並提供15分鐘完成繳費，須收到訂單成立的確認信件才算購票成功。本屆金唱片採實名制入場，活動當天將逐一核對身分證、姓名與本人照片，任一資訊不符，皆無法入場。

📌完整的金唱片ibon搶票5大購票重點一次看，錯過恐無法入場

📌資料來源：SuperDome 超級圓頂ibon

▲許多粉絲進到ibon頁面，點到票券後卻顯示已完售。（圖／讀者提供）
