▲蔡依林日前在大巨蛋開唱，搭乘巨蟒繞行全場的畫面，驚豔全場，粉絲讚譽如同在看奧運開幕。（圖／凌時差音樂提供）

▲輿論抨擊梁曉珺的解讀不專業、刻意炒作以博取關注。（圖／微博＠Jolin1210-）

流行天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會甫在台北大巨蛋完美落幕，話題卻未歇，一名中國網紅「斯理亞」（梁曉珺）日前在抖音上發布影片，稱蔡依林演唱會布景與符號疑似涉及邪教意涵，立刻引起粉絲強烈反彈，認為梁曉珺的解讀牽強且是為了博取關注，沒想到，梁曉珺昨（8）日重新上傳原本已經下架的爭議影片，並酸「蔡姐竟然破防了」，不過近日北京官方公告指出，蔡依林今年6月13、14日於北京鳥巢演唱會審批通過，粉絲諷刺梁曉珺遭「權威級打臉」。梁曉珺分析蔡依林演唱會的影片內容，包括巨蟒象徵撒旦誘惑、金豬吐錢與撒旦簽約等荒誕解讀，不僅遭粉絲指責不實、博眼球，蔡依林中國巡演主辦方「永稻星娛樂」也因此發布聲明，強調有關不實揣測、斷章取義的言論已經蒐證將提告。面對法律壓力，梁曉珺最初一度將影片下架，但昨天晚間再度重新上傳並反擊，嗆聲稱「蔡姐竟然破防了」，並公開表示未被提告威脅所嚇倒。在反擊影片中，梁曉珺引用中國《宗教事務條例》，主張若演唱會具有宗教性質，依法應該在註冊宗教場所舉行，並警告相關單位應該自行評估法律風險，批評對方與粉絲動員舉報非理性討論。不過此番說法很快被北京官方公文打臉，北京市文化和旅遊局公布審核公告，證實蔡依林「PLEASURE」巡演北京站，包括鳥巢場地在內均已經合法通過審查，並非違規舉辦，顯示中國官方也認為開唱內容與宗教議題無關。針對中國官方資訊間接否定梁曉珺對蔡依林的指控，整起事件在網路上引發激烈討論，部分網友直言梁曉珺的影片內容不僅誇大其詞、錯誤引用法條，且被官方迅速公開公文回應後，簡直是遭「權威級打臉」，許多粉絲留言怒批梁曉珺解讀不專業、刻意炒作等。另一方面，蔡依林中國巡演日前正式宣布多個場次的日期，將於3月7日、3月8日於深圳大運中心體育場開唱，並陸續安排廈門、長沙、重慶、青島等城市站程，票務已經陸續公布與開賣資訊，主辦方則強調，將繼續依法依規推動巡演行程，也呼籲公眾回歸理性討論，避免不實揣測影響到歌手演出及粉絲體驗。