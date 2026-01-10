我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin在舞台上不慎摔跤，自覺出糗的她忍不住掩嘴大笑。（圖／翻攝自賣勾靠杯微博）

「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）不僅歌唱得好，幽默的臨場反應也博得大眾好感，上月底在台東跨年晚會的表現讓她成為流量密碼及網路迷因，掀起話題。近日網路流傳一段A-Lin早年在簽唱會上跌倒的片段，出糗的她起身後第一句話就自嘲「天后都會跌倒」，還要歌迷把摔跤影片傳給她，被網友大讚EQ非常高、救場功力滿分。曝光的影片，A-Lin在某場簽唱會上演出，推測是2015年初參加大陸節目《我是歌手》時期，當時她固定要飛到對岸錄影，還要在台灣宣傳新專輯《罪惡感》，只見她唱完〈我心已打烊〉，現場叫賣起專輯，接著轉身往後走，主持人才說「謝謝A-Lin」，穿高跟鞋的A-Lin左腳一拐，整個人踉蹌跌坐在舞台上。在眾人面前摔倒後，A-Lin糗到摀嘴大笑，主持人阿娟趕緊上前將她扶起，A-Lin隨後拿起麥克風問台下歌迷：「誰有拍到？可以傳給我嗎？」主持人笑翻說：「不要PO在Facebook上嗎？」A-Lin回：「不是！因為天后都會跌倒！」A-Lin此話一出，全場爆出笑聲，不少網友看完影片紛紛表示：「她性格很好笑」、「Diva的初期表現」、「情商超高」、「救場滿分哈哈哈」、「身後就是中醫醫院，多方便」、「跌倒也擋不住她的魅力！」回顧台東跨年夜當晚，人來瘋的A-Lin因為要等音控人員準備，她和阿妹等多位歌手在台上清唱、聊天，這時台下有觀眾點阿妹唱〈娜魯灣情歌〉，沒想到，阿妹還沒唱，A-Lin搶先即興高唱「娜魯one、娜魯two...娜魯three，娜魯7-11」，她還虧觀眾沒投硬幣不能用點唱機，要對方去換零錢，笑翻一票網友。A-Lin唱「娜魯one」及與阿妹Talking的影片在微博掀起討論，大陸網友被兩位天后逗樂，「我要被笑死，A-Lin全程微醺，妹姐在旁邊都要hold不住她了」、「台上那麼多人就是為了要拉住這個已經酒醉的人」、「姐幾個喝多少我不知道，但我知道誰喝得最多」、「到底有多醉！」還有人說：「台灣的跨年都才是真的直播，一點效果過濾都沒有！」除了A-Lin的「娜魯one」原住民幽默變迷因哏，當天倒數前，阿妹和A-Lin邀請台東縣長饒慶鈴上台致詞，沒想到，饒慶鈴好不容易走上台，即便當時還有200多秒才跨年，A-Lin卻「警告」縣長說：「妳只有幾秒哦！」讓網友笑瘋喊：「是多醉」、「姐姐的飲料給我來一點」、「第一次看到沒有長官致詞的跨年！」