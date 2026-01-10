隨著氣溫驟降，全台急凍，民眾紛紛開始搜尋寒流穿搭的解決方案。不想在換季時荷包大失血？近期各大平價服飾品牌紛紛祭出超狂優惠，從日系龍頭 UNIQLO、GU 到美式賣場好市多（Costco），都推出了高 CP 值的禦寒單品。無論是通勤族必備的發熱衣/保暖外套，還是居家保暖小物，只要掌握特價資訊，幾百元就能輕鬆過冬。本篇整理了這波寒流必搶的省錢清單，讓你暖身又暖心。
📍重點摘要
日系雙雄出招！UNIQLO 與 GU 的抗寒折扣戰
面對寒流來襲，台灣人最愛的日系品牌 UNIQLO感謝祭/特價 活動總是備受矚目。近期 UNIQLO 針對旗下招牌的 HEATTECH 吸濕發熱衣系列推出優惠，是許多民眾冬季的必囤商品。除了內著，輕暖的 PUFFTECH 空氣棉外套與特級極輕羽絨系列，也都有期間限定的降價幅度，最高現省 500 元至 1000 元不等。
同集團的 GU 也不甘示弱，主打年輕族群的「HEAT PADDED」夾層外套系列，以親民價格與多樣色系搶市。對於預算有限的學生或小資族來說，鎖定這兩大品牌的平價服飾特惠區，絕對是升級冬日衣櫃的首選策略。
網友瘋搶！好市多必買神外套「暖到流汗」
除了日系品牌，美式賣場好市多近期也有一款「Weatherproof」外套引爆社群討論。這款被網友譽為 好市多必買 的「禦寒神物」，具備防風、防潑水功能，且內裡刷毛厚實。根據臉書社團網友實測，即便在低溫 10 度以下的寒風中騎車，裡面只需穿一件薄長袖就足夠，甚至進到室內還會「暖到流汗」。
最吸引人的是價格，這款機能性極強的保暖外套類型商品，售價竟然千元有找，高 CP 值讓許多分店一度賣到缺貨。這顯示出消費者在選購寒流穿搭單品時，不再盲目追求昂貴名牌，更看重實際的保暖效能與價格競爭力。
聰明消費：先看功能再看價格
專家建議，在面對琳瑯滿目的特價商品時，應先確認自身需求。如果是機車通勤族，建議優先選購防風層強的好市多必買外套或 UNIQLO 的防風刷毛系列；若是長時間待在辦公室，輕薄的發熱衣／保暖外套搭配針織衫則是較舒適的選擇。把握這波特價潮，用最划算的預算度過寒冬。
資料來源：UNIQLO、GU
- UNIQLO／GU 聯合降價：多款熱銷發熱衣、刷毛外套下殺百元起，是補貨最佳時機。
- 好市多神級外套：網友推爆「千元有找」的防風外套，保暖度驚人。
- 聰明省錢術：掌握「感謝祭」與「期間限定」標籤，輕鬆省下大筆置裝費。
