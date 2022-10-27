台積電躺著中槍！他慘賠600萬「預告死亡」　網傻眼噓爆

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「工作找了兩個月這年紀根本沒人要，台積電這兩個月更是一再跌破低點，帳上已經賠了快600萬，融資不補錢就要斷頭，要賣也不是要留也不是，房子貸款已經還不出來」他無奈地說「小孩還有兩年才畢業，家裡唯一的經濟支柱我倒了，今年我可能撐不過去了，小許，爸爸我是愛你的，希望你未來不要走上跟爸爸一樣的路，願來世還能做你爸爸」。
貼文一出，網友紛紛傻眼表示「先把房子賣了，換現金給家人，不要自己離開把房子債務給家人最後還不起被法拍」、「台積電為何躺著也要中槍....投資都是看個人意願啊」、「傻眼，台積電為什麼要扛你這條人命啊，沒人逼你買台積電股票」、「人啊！一生貪念不改，做什麼事都不會成功」、「先減倉賣一些繳房貸，等找到工作了在增貸攤平，台積電畢竟是好公司別太悲觀了吧」。
而也有網友認為是「唬爛文」，「這種唬爛文免了吧，賠的比你更多的人大有人在」、「沒單沒真相，別寫些沒邏輯的文章」、「姑且不論真假，但是不要走上絕路，想想自己的家人吧」、「有人叫你貸款又融資嗎，自殺式買法又All in！真的怪不了別人」。（編輯：張嘉哲）
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