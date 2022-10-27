台積電躺著中槍！他慘賠600萬「預告死亡」　網傻眼噓爆

▲台股近期股市低迷，台積電也連帶下跌，跌破400元，過去不少看好台積電股價的股民都被套牢慘賠。（圖／美聯社／達志影像）
▲台股近期股市低迷，台積電也連帶下跌，跌破400元，過去不少看好台積電股價的股民都被套牢慘賠。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-10-27 13:56:12

台股近期股市低迷，台積電也連帶下跌，跌破400元，過去不少看好台積電股價的股民都被套牢慘賠，知名網紅Joeman也是受災戶。然而，近日就在投資股票社團出現一則貼文，該網友透露自己投資台積電股票結果慘賠600萬，表示自己撐不下去了，向小孩離別「預告死亡」，讓不少網友相當傻眼，引起討論。

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一名網友在臉書社團「當沖勒戒所」匿名貼文表示「下個月我將滿52歲，我31歲買的房剛繳完貸款，年初時看到各種風聲說台積電上看1000，於是馬上再把房子拿去貸款借了1000萬出來，在台積電600時融資全部進場，本來想說小孩也大學了，投資股票定存穩定獲利，結果工作上個月因為景氣不好突然被裁員」。

「工作找了兩個月這年紀根本沒人要，台積電這兩個月更是一再跌破低點，帳上已經賠了快600萬，融資不補錢就要斷頭，要賣也不是要留也不是，房子貸款已經還不出來」他無奈地說「小孩還有兩年才畢業，家裡唯一的經濟支柱我倒了，今年我可能撐不過去了，小許，爸爸我是愛你的，希望你未來不要走上跟爸爸一樣的路，願來世還能做你爸爸」。

▲台積電是許多人夢寐以求的求職目標；對此，就有一名女網友成功錄取台積電作業員一職，但卻擔憂「1事」。（圖／美聯社／達志影像）
▲有網友投資台積電股票慘賠600萬，宣告將要死亡，引發網友熱烈討論。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，網友紛紛傻眼表示「先把房子賣了，換現金給家人，不要自己離開把房子債務給家人最後還不起被法拍」、「台積電為何躺著也要中槍....投資都是看個人意願啊」、「傻眼，台積電為什麼要扛你這條人命啊，沒人逼你買台積電股票」、「人啊！一生貪念不改，做什麼事都不會成功」、「先減倉賣一些繳房貸，等找到工作了在增貸攤平，台積電畢竟是好公司別太悲觀了吧」。

而也有網友認為是「唬爛文」，「這種唬爛文免了吧，賠的比你更多的人大有人在」、「沒單沒真相，別寫些沒邏輯的文章」、「姑且不論真假，但是不要走上絕路，想想自己的家人吧」、「有人叫你貸款又融資嗎，自殺式買法又All in！真的怪不了別人」。（編輯：張嘉哲）

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