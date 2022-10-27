吃拉麵免出國！蹄膀豚骨×一日製麵 「最狂員餐」爽吃
有「最狂員餐」之稱的普橘島又有新招！隨著台灣邊境解封，民眾出國的心情躍躍欲試，但在不夠明朗的狀況下，有些人沒假可放、或是短時間內仍選擇觀望，看著臉書好友不斷出國打卡，心裡好生羨慕。普橘島日前和「一日製麵」合作，用普橘蹄膀豚骨結合一日製麵，讓員工免出國，午間用餐就能大啖拉麵，更能嘗到屬於普橘島的獨特風味。
人氣節目《木曜四超玩 》踏入品牌美食及外送，推出「一日製麵」單元，讓觀眾可以吃到特製美食，而且不只做節目，還是玩真的。不只外送叫得到，還推出可買回家自煮的「一日製麵」，請來鷹流拉麵的鷹峰涼一先生監修，以特製日本口味湯頭，搭配台灣麵廠手做麵條，並結合在地海苔片，打造出充滿職人魂的特上拉麵，共有東京豚骨拉麵、柚香雞白湯拉麵兩種口味。
有「最狂員餐」之稱的橘子集團普橘島，特地和一日製麵合作，用普橘蹄膀豚骨結合一日製麵。正所謂一碗拉麵的靈魂在於湯頭，一日製麵的濃郁豚骨和魚介基底，呈現出屬於普橘島的獨特風味。以西餐煉湯法熬煮，放入紅蘿蔔、洋蔥、西芹及雞腳，湯底堆疊了時蔬的清甜香氣，以及雞肉的膠質精華，配料食材也不馬虎，木耳、銀芽、秘製筍片、糖心蛋、辣韭菜，其中也特別以白滷蹄膀代替叉燒，香醇底蘊、嚼勁麵條與精選配料的組合，呈現台灣吃法外，也隱約結合了麵攤小吃的在地特色。
橘子集團員工除了免出國就能大啖拉麵，在普橘島雜貨區也可買到豚骨風味拉麵，帶回家輕鬆料理。袋裝拉麵相當有料，拆袋除了有口感帶勁的獨家麵體，還附上海苔及湯底，東京豚骨拉麵更多出乾燥青蔥。料理方式也很簡單，準備1000cc的水，煮滾後下麵煮4分鐘撈起瀝乾，重新準備400cc的水，煮滾後加入湯包，再放入麵體（蔬菜包），盛起後放上海苔片，免出國在家就能吃到神還原拉麵。