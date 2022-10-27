賈靜雯尬梧桐妹變性感！想挑戰情慾戲　楊祐寧一句神回應

▲影后賈靜雯與男神楊祐寧出席Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶展，受訪被問到17歲女兒梧桐妹轉大人受關注，辣媽賈靜雯嬌嗔「我都沒有這樣打扮了，她為什麼可以這樣打扮」。（圖／記者蕭涵云）
▲影后賈靜雯與男神楊祐寧出席Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶展，受訪被問到17歲女兒梧桐妹轉大人受關注，辣媽賈靜雯嬌嗔「我都沒有這樣打扮了，她為什麼可以這樣打扮」。（圖／記者蕭涵云）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-10-27 17:34:08

Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶展，聚焦全新BOTANICA植物綺境系列等三大主軸，近300件臻品總價近100億磅礴登場！邀來影后賈靜雯與男神楊祐寧，為璀璨花園綺境的奢美至臻之作揭幕。賈靜雯17歲女兒梧桐妹轉大人受關注，辣媽賈靜雯被問到這問題，嬌喊：「我都沒有這樣打扮了，她為什麼可以這樣打扮？」為了比拚性感，賈靜雯今日特別以深V絕美造型亮相，小露側胸烘托價格逾一億台幣的BOTANICA藍寶石及鑽石項鏈，還自曝「想挑戰情慾戲」。帥爸楊祐寧被問到會不會也擔心愛女長大後的穿著尺度？神回一句：「Anah到5歲之前都還是可以穿比基尼！」逗笑賈靜雯。

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Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶展BOTANICA植物綺境系列，於10/27～11/3在台北藝術大學科技藝術館盛大展開，近300件臻品總價近100億磅礴登台，性感亮相的賈靜雯受訪時回應梧桐妹變成熟話題，雖然辣媽嬌嗔「我都沒有這樣打扮了，她為什麼可以這樣打扮？」還直說為了比拚性感，今日特別以小露側胸的深V絕美造型亮相。不過賈靜雯也認為「其實大家都年輕過」，過程有自己非常開心的時光，表示父母的心臟要很強大，跟小孩溝通也要非常理智，讓他們知道世界很大、很美好、有很多不同面向，坦言「希望他們健康快樂就好」。會後被追問時更透露，其實梧桐妹是為學校舞會打扮，她理解「年輕會有自己想要show off的地方」很OK。

影后賈靜雯還自曝「想挑戰情慾戲」，受到媒體追問她直說，覺得演戲有很多不同的類型，「覺得情慾也有很多種，有的是壓抑」。坦言在演戲的過程中，「我好像真的沒有跟情感或慾望有關的角色」，希望未來製作或演戲能往這方面開啟。

當帥爸楊祐寧被問到會不會也擔心愛女長大後的穿著尺度，他冷靜神回「Anah到5歲之前都還是可以穿比基尼」，之後就「再說」。楊祐寧認為女兒的教養、打扮應該媽媽比我更懂，「決定交給媽媽，自己應該只有在旁邊碎念的部分」。對此，楊祐寧看向賈靜雯，兩人倒是一致點頭認同，與賈靜雯相比，「比較碎念的應該是修」，賈靜雯更爆料「修杰楷像教官，爸爸有很多規定」。

金鐘獎典禮甫落幕，大家關心賈靜雯是否有安慰入圍雙視帝卻全槓的楊祐寧，她直說「幹嘛要安慰」，指楊祐寧這麼優秀，每一年都會入圍、每一年都有可能會得獎，「就只是而已啊」；楊祐寧本人更是作勢睥睨提問的記者「說好不提的」，逗笑現場後更再度說明，因為分發梅子給其他入圍者，害大家都「望梅止渴」沒得獎，他當下就已經全部道歉過。

Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶展，繼首站拉斯維加斯後、台灣作為巡迴第二站，聚焦全新BOTANICA植物綺境系列、傳奇藝術大師Jean Schlumberger代表作、與不負「鑽石之王」美譽極盡珍稀的美鑽等三大主軸，一舉登台總價近100億的近300件臻品。除了可親眼看見價值約2億的20克拉DIF TYPE TWO A等級心型切割鑽石項鍊，還有Tiffany最具代表性的石上鳥作品，更是齊聚史上最多40款陣容，一次飽覽碩大的105克拉藍寶石、傳奇黃鑽等彩虹七色，及摩根石粉色共譜八色彩色寶石之最；其中首度來台的白鑽石上鳥胸針，可是15克拉DIF等級，價格逼近台幣1億5千萬。

▲賈靜雯現場佩戴Tiffany Blue Book BOTANICA高級珠寶系列，鉑金鑲嵌單顆重逾38克拉未經優化藍寶石及鑽石項鏈、鉑金鑲嵌單顆重逾1克拉艷彩紫粉紅色鑽石和白色鑽石戒指等美作，全身總價值超過三億台幣。（圖／記者蕭涵云）
▲賈靜雯現場佩戴Tiffany Blue Book BOTANICA高級珠寶系列，鉑金鑲嵌單顆重逾38克拉未經優化藍寶石及鑽石項鏈、鉑金鑲嵌單顆重逾1克拉艷彩紫粉紅色鑽石和白色鑽石戒指等美作，全身總價值超過三億台幣。（圖／記者蕭涵云）
▲會後受訪時楊祐寧妙語如珠，頻頻逗笑賈靜雯。（圖／記者蕭涵云）
▲會後受訪時楊祐寧妙語如珠，頻頻逗笑賈靜雯。（圖／記者蕭涵云）
▲Tiffany Blue Book BOTANICA高級珠寶系列，鉑金鑲嵌單顆重逾20克拉心型鑽石項鍊，價格近2億。（圖／記者蕭涵云）
▲Tiffany Blue Book BOTANICA高級珠寶系列，鉑金鑲嵌單顆重逾20克拉心型鑽石項鍊，價格近2億。（圖／記者蕭涵云）
▲Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶展登台！飽覽300件臻品總價近100億。（圖／記者蕭涵云）
▲Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶展登台！飽覽300件臻品總價近100億。（圖／記者蕭涵云）

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