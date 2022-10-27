賈靜雯尬梧桐妹變性感！想挑戰情慾戲　楊祐寧一句神回應

Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶展，聚焦全新BOTANICA植物綺境系列等三大主軸，近300件臻品總價近100億磅礴登場！邀來影后賈靜雯與男神楊祐寧，為璀璨花園綺境的奢美至臻之作揭幕。賈靜雯17歲女兒梧桐妹轉大人受關注，辣媽賈靜雯被問到這問題，嬌喊：「我都沒有這樣打扮了，她為什麼可以這樣打扮？」為了比拚性感，賈靜雯今日特別以深V絕美造型亮相，小露側胸烘托價格逾一億台幣的BOTANICA藍寶石及鑽石項鏈，還自曝「想挑戰情慾戲」。帥爸楊祐寧被問到會不會也擔心愛女長大後的穿著尺度？神回一句：「Anah到5歲之前都還是可以穿比基尼！」逗笑賈靜雯。
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Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶展BOTANICA植物綺境系列，於10/27～11/3在台北藝術大學科技藝術館盛大展開，近300件臻品總價近100億磅礴登台，性感亮相的賈靜雯受訪時回應梧桐妹變成熟話題，雖然辣媽嬌嗔「我都沒有這樣打扮了，她為什麼可以這樣打扮？」還直說為了比拚性感，今日特別以小露側胸的深V絕美造型亮相。不過賈靜雯也認為「其實大家都年輕過」，過程有自己非常開心的時光，表示父母的心臟要很強大，跟小孩溝通也要非常理智，讓他們知道世界很大、很美好、有很多不同面向，坦言「希望他們健康快樂就好」。會後被追問時更透露，其實梧桐妹是為學校舞會打扮，她理解「年輕會有自己想要show off的地方」很OK。
Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶展，繼首站拉斯維加斯後、台灣作為巡迴第二站，聚焦全新BOTANICA植物綺境系列、傳奇藝術大師Jean Schlumberger代表作、與不負「鑽石之王」美譽極盡珍稀的美鑽等三大主軸，一舉登台總價近100億的近300件臻品。除了可親眼看見價值約2億的20克拉DIF TYPE TWO A等級心型切割鑽石項鍊，還有Tiffany最具代表性的石上鳥作品，更是齊聚史上最多40款陣容，一次飽覽碩大的105克拉藍寶石、傳奇黃鑽等彩虹七色，及摩根石粉色共譜八色彩色寶石之最；其中首度來台的白鑽石上鳥胸針，可是15克拉DIF等級，價格逼近台幣1億5千萬。