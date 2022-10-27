娶到賺到！專家點「6星座女」快抱回家　旺夫運飆破天際

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白羊座的女人，天生聰明又知趣、腦筋動得飛快，是一生都能享有福澤的命格。也許年少時會受限於家庭、環境等外在因素而不盡理想，但也因此培養妳努力不放棄、逆境更逢生的性格，就像彈簧一樣，壓得越扁、彈得越高。這樣的妳，會與如妳一般成熟理性的魅力型大叔結婚，而婚後妳們也能彼此扶持、體諒對方、共同為兩人的未來努力，妳們彼此都是對方的強心針，對方就是妳們打拼生活的動力，因此妳們的家庭越來越富足，就算剛結婚時未必富有，但絕對是越來越走高、越來越富有。像白羊座這樣的超級旺夫女，絕對不能錯過。
第五名、獅子座
獅子座的女人，熱情大方、隨和不拘小節、很替人著想，因此人緣、貴人運通常都非常不錯，甚至還會透過貴人牽線，認識一個對自己百般呵護的另一半。而婚後的妳一樣是盡心盡責，對於老公、小孩、公婆都是全心付出，連老公的家人、朋友都會照顧到，這也讓妳名聲、形象極好。更別說妳還有絕佳的理財頭腦了，在妳的規劃下，家裡一切都按部就班的越來越好，錢財也是越滾越多，完全是家族興旺、有福生財，娶到妳就是賺到了！像獅子座這樣的超強旺夫女，遇到了一定趕緊把握。
第四名、射手座
射手座的女人，大方得體、很有自己的想法、屬於想要的會拼盡全力、努力獲得的類型。射手座的女人多大器晚成，也許學生時期、或剛進入社會時會有較多不順，戀愛也是曲折不穩，但請放心！隨著進入適婚年齡，妳會順利遇到理想另一半，且婚後妳運勢開始明顯好轉，不只自身的工作、理財、投資都越來越順利，重點是還能大大助旺老公的事業運，讓妳們的生活越來越好過，邁向富裕之路完全不是問題！像射手座這樣的好女人，錯過了必定終身遺憾。
第三名、雙魚座
雙魚座的女人，生性溫和善良、不會與人交惡，且樸實肯努力，不會追求華而不實、不勞而獲，而是靠自己腳踏實地的走。這也讓雙魚座的女人早早就習慣獨立、加上辦事能力強，很容易就能在事業上闖出一片天，也因此吸引到同樣優秀的追求者。而婚後，妳也會將家庭打理的井井有條，還能扶持老公的事業，完全是典型的賢內助。加上中晚年後，妳還會有一波財運入命，妳的婚後生活可說是越過越輕鬆。娶到顧得了家庭、又幫得了事業的雙魚座，絕對好福氣！
第二名、天秤座
天秤座的女人，天生聰慧靈敏，潛力及爆發力極強，只要妳想的話，幾乎沒有妳做不到的事情，且貴人運極佳，幾乎一生都能得貴人相助。而婚後的妳，也是百分百對家人好，絕不會隨意敷衍、做表面功夫，且妳屬於越忙碌、錢財與福氣就越多的命格，婚後妳不只能照顧好全家，連老公的事業也會因妳的幫助，而再創高峰！婚後的妳也會突然打開理財開關，看上什麼就賺什麼，眼光毒辣的讓人羨慕不已，家庭生活更是衣食無憂了！娶了天秤座這般的超級旺夫女，真的是幾生修得的好福份。
第一名、水瓶座
水瓶座的女人，天生外在條件就非常好，且命中幾乎不缺桃花，更有避掉厄災的好運氣，還能增旺身邊親密之人的運勢，如父母家人、伴侶小孩等全都能受其福澤。天生命好的妳，很容易就能嫁入豪門，生活及經濟幾乎都不用妳來操心，妳只要專心扶持老公、照顧小孩就夠；加上妳能助旺身邊人的運勢，有了妳後，另一半的事業更是蒸蒸日上、簡直有如神助了。若妳與老公有創業的打算，可以好好考慮，妳們成功的機會非常高！這樣旺己又旺夫的水瓶座，誰娶了妳就是誰的福氣。（編輯：賴禹妡）
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