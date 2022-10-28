外送員爆出棄跑潮！5年老鳥「等嘸單」苦嘆：想回職場了

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原PO透露，目前一般工作扣除勞健保，油錢、機車保養、保險、三餐，雖然和外送員沒有多少差異，但是上班時數及休假肯定是一般工作大贏，「還在線上的戰友們，憂鬱跟徬徨都掛在臉上，家中開銷生活費用帳單來的比接單快」，也抱怨兩間平台因為疫情關係一路砍出低薪勞力市場，只能無奈地喊：「不說了想說等單時間打個文，會有單，想不到打完還沒有單」、「履歷寫5年外送經驗，能增加職場競爭力優勢嗎？」
貼文一出，不少外送員也有同感，「現在是單少錢少，午餐加碼1小時1單加10塊，1小時0~2單，1小時0單變正常了」、「現在跑外送的真的會餓死」、「太多人了，如果少一半還是能一天10小時2到3千，目前已經略少於基本工資，情況還會每況愈下」、「10月上半扣油錢保養後時薪不到140，雖說空閒顧路時間不少，但是我花時間待命幹嘛」、「在跑的都知道已經變得差很多，變不好跑了」、「現在離峰我看還不如去打工還比較香」、「我8月份就已經受不了了，無限徵人、砍薪、客人也變少，所以我已經工作3個月了，跑了3年還是得面對現實，到現在我覺得，只有更慘」。
不過，也有外送員認為，「五六日的宵夜場時薪還是有穩定的200加，多跑跑還是能撐得下去的」、「這行業顧三餐沒問題啦，要蓋摩天大樓要另請高就容不了和尚」，還有人建議將外送轉為兼職，「不錯啦，跑5年至少經歷過輝煌期，隨便跑也有10萬的年代，當時就知道不是天天過年，所以努力跑，現在也倦怠了」、「這時候要找一個正職，外送變兼職，不然會餓死」、「全職改兼職+1，白天去工地騙一下工錢，下班跑一下晚餐餐期，一個月還是可以有十萬啦」、「兼職跑，一個月多個一兩萬，滿足」、「承攬制採市場自然淘汰法，覺得不好賺的自然會離開，個人覺得還是兼職跑比較好」。（編輯：賴禹妡）