霉運退散！「土星順行」4星座扭轉乾坤　這位事業運飆漲

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前陣子獅子與伴侶特別容易因為金錢、事業、結婚、生小孩等事吵架，部分獅子甚至面臨官司、合約問題；但土星恢復順行後，這些煩惱都可煙消雲散。愛情上與伴侶解開心結，感情迅速增溫，而攜手走過這段風風雨雨的你們，更確認對方就是彼此的唯一；單身者則有望遇到一個年長你3～8歲的對象，他溫柔成熟、體貼可靠，且對你非常好，你們很快就會陷入熱戀。另外27日起，獅子在事業上的合約、合作都能順利進行，土星順行後，獅子愛情事業兩得意的好日子就要開始！請同時參考太陽、上升。天然的粉晶是愛情之石，能增加愛情運，為你打開桃花機緣。
第三名、處女座
之前處女在工作、健康上影響最大，事業上遭小人纏身，健康上也是莫名小病不斷，或精神衰弱、使不上力。幸好土星順行後，這些不順將通通逆轉！你終於迎來工作好運，在事業上爆發力十足，你生出了好多想法，恨不得自己有三頭六臂，才好一個個實現這些目標企劃，當然你也能實際交出漂亮成績單，令領導、同事、客戶對你刮目相看，薪水職位更是連番上漲。另外身心也是逐漸好轉，甚至你身邊的人也是健康無憂，這其實就是最令你滿足的事了。請同時參考太陽丶上升。日常生活惱人的事太多而難以入眠，可佩戴對應頂輪的紫水晶，或將紫水晶擺放在床頭，安定情緒丶安穩入眠。
第二名、雙魚座
土星逆行這段期間，雙魚特別容易感到孤立無援，覺得自己與生活周遭的人、事、物都格格不入，心情變得悲觀壓抑、甚至厭世，覺得自己根本不被人需要。幸好土星順行後，過去以來的各種事業丶生活、整體運上的不順都慢慢退散，好運接連降臨，讓你不管做什麼都是得心應手丶如有神助。另外你也有機會遇見一位與你心有靈犀的靈魂伴侶，他可能是你的今生知己、貴人、或是愛人。請同時參考太陽丶上升。天然的金鈦晶，增強個人自信心可當護身符、幸運符使用。是象徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強！
第一名、水瓶座
水瓶在2022真的是身心俱疲，今年一開年的1/14水逆就在你命宮，接著「木星」也在加入逆行行列，使你之前可說是衰運連連，根本成了好運絕緣體；幸好10月開始許多行星接連恢復順行，水瓶終於迎來逢凶化吉的好運！你的人緣大開，不管做什麼都有貴人相助；和家人、伴侶相處順利，甚至土星順行後，你與伴侶還開啟了旺夫、旺妻運，讓彼此越過越好；單身的水瓶也有望在年底前就遇見一段穩定踏實的戀情。土星順行後，水瓶終於好運起來，迎來揚眉吐氣。請同時參考太陽丶上升。天然的海藍寶能堅定信心、增強自信，是象徵愛與和平的寶石。（編輯：賴禹妡）
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