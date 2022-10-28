遊戲男日叫外送餵網婆！被告知「你被轉賣了」 結局超瞎
網路戀愛有賺有賠，請警覺每個怪異點！中國大陸一名男子，透過線上遊戲與女生相戀，為展現體貼，每天都會叫食物外送給女生，可日子久了，男生發覺對方心思有異，甚至被告知自己的「愛心外送」以200元人民幣（台幣約888元）的價格被網婆賣掉。
據陸媒報導，該男透過遊戲與女子相識，因長時間在遊戲中相處，對方聲音又甜美溫柔，男子墜入愛河，與對方發展成網公、網婆的關係。情侶身分確定後，兩人常常一同在遊戲上拚搏至半夜，男方為表體貼，會特意叫食物外送給對方，可這層好意卻慢慢變調，女方開始會直接向他點餐，男子坦言內心不太舒服，但因自己身為男友，故還是會忍著心中不適，繼續自掏腰包為女方叫外送。
除了外送之外，女方還常常說自己的手機容易卡，向男方暗示想要新手機，後續甚至說出「最近出了iPhone 14 Pro耶，那個靈動島好棒」、「哥哥能給我買一部嗎？我最近有點缺小錢錢～」，種種行徑令男方警鈴大響，與女方吵架、冷戰，可背地裡卻仍在思考，要怎麼用實惠的價格買iPhone。
某天男子突然收到陌生女網友的私訊，對方表明「她把你賣給我了」，表示網婆將男子的「愛心外送」和「這段網戀」當成一種商品服務，在網拍以200元人民幣（台幣約888元）的價格售出，並提供男子的連絡帳號，商品說明寫「轉讓網戀對象，可享受無償外賣和茶飲服務」。
男子非常感謝對方的提醒，甚至對該名女網友提出交往請求，女生則拒絕，並解釋自己是學佛的居士，會買帳號是為了放生積德，「我還買了一些小動物和小昆蟲放生的」。（編輯：李惠婷）