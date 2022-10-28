奈格颱風來台機率曝！2路徑走法差很多 氣象達人揭關鍵
今年第22號颱風「奈格」持續在菲律賓東方海面發展中，今明（10/28、10/29）兩日它將穩定朝西北方行進，但由於秋季各項大氣環境影響，導致後期路徑詭譎多變，各國針對奈格在下週日至下週一（10/30~10/31）北轉後是否「持續接近台灣」的預測都很分歧，氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明認為，奈格若在通過呂宋島後強度減弱快，則較有可能在偏西往南海移動，對台灣影響較小，此走向機率為60%；若奈格通過呂宋島後強度仍較強，就可能從台灣南部海面北上，對台灣影響也較大，此走向機率為40%，不過還是要提醒，以上兩種狀況都仍會對迎風面的北部、東半部帶來降雨，建議民眾還是多做防災準備，以防萬一。
根據目前各國預測皆預測奈格颱風今明兩日會穩定往西北方行進，這段時間奈格颱風的強度將會持續發展，中央氣象局預估可能會達中颱以上，接著登陸呂宋島後，因地形影響減弱，下週日起進入南海後又再整合，並因為北方槽線南下、太平洋高壓減弱，導致導引氣流改變而北轉，北轉後強度又會再持續減弱。
彭啟明表示，天氣風險管理公司現階段經評估後認為，奈格颱風通過呂宋島後，快速減弱速度又往西走的機率大約60%，減弱速度較慢，北上從台灣東南邊掠過的機率大約40%，不過上述數據仍有變動可能，關鍵在於下週日至下週一，奈格的「北轉幅度」，路徑才會更加明朗；但無論如何，奈格的外圍環流都還是會為台灣北部、東半部帶來降雨，只是「靠近台灣的那條路徑，雨區、雨勢也會較大。」
此外，奈格颱風的路徑讓不少人回想起 2000年重創北台灣的象神颱風，當年它與堆北季風的共伴效應很強，不過彭啟明在臉書說道：「每次颱風都不相同，就算同一路徑也差很多，這次共伴不強。如果緊張，就多做準備吧！如果有準備，沒損失算賺到，也是演練好機會。」網友們聽聞也紛紛回應「拜託不要亂入」、「注意看，這轉彎太狠了」、「髮夾彎實境秀」、「颱風真的很怕台灣。」