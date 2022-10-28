搶看迪士尼煙火！排隊被要求禮讓小孩 男秒拒絕：憑什麼
全球各地的迪士尼樂園都是熱門觀光景點，園內的遊樂設施或是煙火、遊行等表演活動，往往需大排長龍，但民眾仍是甘之如飴，盡情沈浸在迪士尼世界的歡樂氣氛中。不過英國有一位男子，日前帶著女友去美國佛羅里達的迪士尼世界遊玩時，兩人排隊等著看煙火，由於早早前往等待，佔到了第一排的最佳位置，結果引來後方帶小孩的家長不滿，要求男子應該「禮讓」小孩。而男子不為所動拒絕，讓小孩當場大哭，掀起網友討論。
根據《鏡報》報導，這位英國男子透露自己帶著女友去美國佛州迪士尼遊玩，他精心安排行程，先與女友求婚，女友驚喜答應之後，他再等女友前去觀賞煙火秀。兩人早早抵達排隊，足足等了兩小時，佔到離表演現場最近的第一排位置。
不料後方卻有家長抗議，抱怨男子站在最前面，這樣一來把小孩視線都給擋住，要求男子將位置「禮讓給小孩」。男子拒絕後，家長還大罵混蛋，小孩更當場被逼哭。男子無奈表示，若是平常讓位給小孩子沒問題，但當天跟女友求婚後去看煙火秀，是早已安排好的浪漫行程，且女友身高也不高，兩人也是排隊兩小時才佔到最好位置，質疑對方憑什麼要求自己一定要讓位？小孩爸爸則反唇相譏「真殘忍，祝你們好好享受」。
本應充滿快樂氣氛的迪士尼，因此插曲讓男子與女友，以及後方的家長和小孩都不歡而散，不過絕大多數外國網友都支持男子，批評男童爸爸根本是恐龍家長，只會情緒勒索，排隊這種事本來就該遵守規則，沒有非得禮讓小孩的潛規則。（編輯：倪浩軒）