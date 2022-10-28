房內惡臭頻傳！新北男租屋處尋短亡　房東求償百萬判決曝

▲俞男在租屋處輕生，因此吳姓房東一狀將李男、余男姐姐告上法院。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲俞男在租屋處輕生，因此吳姓房東一狀將李男、余男姐姐告上法院。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-10-28 16:40:10

新北市一名李姓男子，日前以每月2萬元，向吳姓房東承租一間房，事後再讓給俞姓友人使用，但從前年10月起，俞男卻開始拖欠房租、水電費，吳姓房東上門查看，都未獲回應，只聞到屋中有陣陣惡臭傳出，原先以為是食物發臭，不料沒隔多久便接獲警方通知，才知道俞男在屋內輕生，事後，吳姓房東認為名下房子變成凶宅，一狀將李男、俞男姊姊告上法院，案經審理，新北地院判處2人須連帶賠償189萬1258元。

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▲知名作家「我是小生」在臉書粉專發文，表示有位朋友用3折價錢買了間「凶宅」，還送全套傢俱，再曝光細節，讓網友紛紛看傻。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲吳姓房東在警方通知下，得知俞男在屋內輕生的消息，且因其已死亡多時，除了屍水滲入地板外，屍臭味更是蔓延全屋。（示意圖／取自 pixabay ）
吳姓房東指出，李男與自己的租約中載明，自前年3月至去年3月止，以每月2萬元為代價租房，且未經同意，不得將房屋轉租或讓給其他人使用，但從前年10月開始，對方便未正常繳納房租，直至台電通知要斷電，她才上門查看，當時在門口就聞到一股異味，不過自己也沒想太多，以為是食物腐爛造成的，留下紙條及欠繳單據後就離開。

3天後，吳姓房東在警方通知下，得知俞男在屋內輕生的消息，且因其已死亡多時，除了屍水滲入地板外，屍臭味更是蔓延全屋，經房東找人估價，證實房子價值減損達181萬餘元，另外還要除臭、翻新家具等，需再支出77萬元，故向俞男的姊姊(唯一繼承人)、以及李姓男子提告，求償258萬餘元。

開庭時，俞男姊姊主張，雖房屋變成「凶宅」，但實際上並沒有減損使用功能，另外，交易價值、收益損失等，也是受市場上心理因素所導致，並非所有權能之損害，且弟弟深受精神疾病所苦，一心求死的他，怎會有辦法顧念到房屋價值，最後還強調，俞男沒有留下任何財產可繼承。

▲新北地方法院。（圖／翻攝自google map）
▲新北地方法院認為，俞男在屋內輕生有間接故意，故判處李男需賠償價值減損189萬餘元，或俞男姊姊於遺產範圍內負連帶賠償責任。（圖／翻攝自google map）
對此，法官認為，正常房屋成為「凶宅」，確實會受到市場嫌惡，並影響交易價值，且俞男在屋內輕生前，還留下遺書，分別向家人交代後事，顯見其當下具識別能力，也能預見此舉會導致房屋成為凶宅，有間接故意，故判處李男需賠償價值減損189萬餘元，或俞男姊姊於遺產範圍內，負連帶賠償責任，全案可上訴。（編輯：陳苾暐）

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