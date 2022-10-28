房內惡臭頻傳！新北男租屋處尋短亡　房東求償百萬判決曝

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3天後，吳姓房東在警方通知下，得知俞男在屋內輕生的消息，且因其已死亡多時，除了屍水滲入地板外，屍臭味更是蔓延全屋，經房東找人估價，證實房子價值減損達181萬餘元，另外還要除臭、翻新家具等，需再支出77萬元，故向俞男的姊姊(唯一繼承人)、以及李姓男子提告，求償258萬餘元。
開庭時，俞男姊姊主張，雖房屋變成「凶宅」，但實際上並沒有減損使用功能，另外，交易價值、收益損失等，也是受市場上心理因素所導致，並非所有權能之損害，且弟弟深受精神疾病所苦，一心求死的他，怎會有辦法顧念到房屋價值，最後還強調，俞男沒有留下任何財產可繼承。
對此，法官認為，正常房屋成為「凶宅」，確實會受到市場嫌惡，並影響交易價值，且俞男在屋內輕生前，還留下遺書，分別向家人交代後事，顯見其當下具識別能力，也能預見此舉會導致房屋成為凶宅，有間接故意，故判處李男需賠償價值減損189萬餘元，或俞男姊姊於遺產範圍內，負連帶賠償責任，全案可上訴。（編輯：陳苾暐）
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