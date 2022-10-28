橘子集團萬聖趴直擊！萌孩變裝超可愛 大小橘人一起搗蛋
一年一度的萬聖節（10/31）又要來啦！全台第一間企業附設幼兒園，橘子集團的「幼橘園」今年也適逢10週年，搭上孩子們最期待的萬聖節，隨著防疫政策鬆綁，幼橘園的孩子們今（28）日下午紛紛盛裝打扮，前往有最狂員工餐廳之稱的「普橘島」向大人們要糖果，而橘子集團的員工們也不甘示弱，落實工作自主性，舉辦「TGIF主題變裝趴」，各個參賽者費盡心思打扮，活動現場相當歡樂，橘子集團人力資源總監張文杰表示，希望透過公司舉辦各式活動，不僅迎合節日打造良好的工作氣氛，也期盼員工們在離開工作崗位後，能帶著好的心情陪伴、照顧家人，達成企業良好的正向循環。
今年橘子集團的主題變裝趴共有14組員工參與賽事，有別於以往cosplay形式，這次競賽禁止扮演動漫角色、演藝明星和知名人物，也讓選手們能發揮更多、更廣的創意燈台展現自我和走秀，果然平常大多待在辦公室的員工也沒讓人失望，現場包括修女、包租婆、生命禮儀社人員、專業清潔職人、廟會文化愛好者等都驚喜現身，比起扮演鬼怪，更加貼近人們生活的角色扮演，讓現場參與活動和投票的觀眾都捧腹大笑。
主題變裝趴競賽獲得第一名，扮演生命禮儀社人員的李先生、邱先生和韓先生靠著在舞台上詼諧的言語詮釋，以及對角色的深刻代入廣受好評，賽後3人受訪也表示：「公司配合節日舉辦各式應景活動自己相當喜愛，讓員工們在工作滿檔之餘，能夠與企業體其它單位的同事交流，很有舒壓身心的感覺」。
而今年適逢全台第一間企業附設幼兒園「幼橘園」成立10週年，在大人們變裝趴比賽結束後，幼橘園的老師和家長們也帶著可愛的小朋友來到現場展現自我，無論是鋼鐵人、刑警、超商店員，甚至孩子大費周章將自己打扮成「珍珠奶茶」，發揮無限創意也萌翻現場；身為家長的鄭小姐提及，幼橘園每年舉辦的萬聖活動都能促進親子關係，且這幾年因為疫情，與其他家長的交流較少，透過這些機會，都能讓彼此有管道互相交流。
張文杰強調，橘子集團一直都是比較年輕的公司，在許多員工開始要升格為父母的情況下，孩子的托育就是一大問題，橘子集團希望透過「員工安心上班，孩子也順利成長」的環境，除了提升公司福利，也間接促進生育率的提升；此外，為了更落實員工福利，橘子集團除了節日活動、普橘島員工餐廳等都在不斷優化外，也希望未來能發展年節居家清潔服務、心理和法律諮商等福利，並提供溝通管道讓員工能隨時提出任何有關福利的議題，「關心員工、關心家人、關心生活」，讓大家能無後顧之憂的上班。