好市多遇長腿正妹！本尊是「超大咖女神」 網嗨：太幸運
真的超幸運！一名女網友在內湖好市多遇到長腿正妹，仔細一看才發現是「金牌衝浪女神」Kimberly陳美彤，讓她相當興奮，直呼遇到偶像，大讚對方親民又漂亮，照片曝光後，讓不少網友羨喊：「天啊！好羨慕～她真的超陽光～神美的！」
該名網友昨（28）日在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」中貼文，她表示在好市多遠遠看到一個美麗倩影，讓她驚覺「我好像看到了我的偶像」，仔細確認才發現真的是「衝浪女神Kimberly」陳美彤。
原PO興奮分享，Kimberly不但親切地和她合照了好幾張，還透露自己剛從美國得金牌回來，現在準備要去小琉球潛水，接著更拿出一盒鴨血送給原PO，讓她嗨喊：「我好愛她而且身材真的很好！」
貼文曝光後，網友們紛紛羨慕直呼，「我也有follow她跟她女兒！妳好幸運」、「哇，太幸運了」、「好幸福」、「真的很漂亮」、「我也很喜歡她，總是散發正能量」、「我也有追她～女神」、「你出門一定有拜拜！怎麼那麼幸運」、「天啊！好羨慕～她真的超陽光～神美的」。
另外，也有不少人目光被Kimberly的一雙大長腿吸引，「光那雙腿就160公分了」、「你好幸運！腿好長！」、「她好漂亮喔！而且腿讓人眼睛離不開」、「這腿長比例也太像漫畫人物了」、「妳的女神腿部肌肉線條也太美」。（編輯：賴禹妡）