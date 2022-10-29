25歲男被台積電「2倍薪挖角」！同業聽經歷傻了：不可能
「護國神山」台積電身為半導體龍頭，優渥的薪資每年都吸引許多畢業新鮮人搶著為其效勞，近日就有一名網友分享，他聽說有私立科大畢業的25歲工程師到聯發科做IC設計，之後被台積電用兩倍薪水挖角，讓他質疑真實性，貼文曝光後，不少人看完也搖頭直言：「有夢最美！」
該名網友在PTT貼文，他表示近期聽到朋友認識一個25歲的男生，對方透露自己是私立科大畢業，第一份工作在聯發科擔任IC設計工程師，接著被台積電用兩倍的薪資挖角，這一聽就讓原PO直呼不可能，「光是學歷這部分肯定就被聯發科打槍了，何況25歲不管是學士還碩士，都表示工作沒幾年，台積電怎麼可能會出雙倍薪資挖角」，但也擔心是自己見識淺薄，因此好奇：「想問問這邊的前輩們，這種情況真的有可能嗎？」
貼文一出，不少網友直接搖頭，「看到台積電2倍就知道唬爛XD」、「學歷經歷什麼的先不論，台積出兩倍薪水挖聯發科這點最奇怪」、「唬爛大賽開始」、「有夢最美」、「我聽過唬爛很多，你的最精彩」、「發哥IC設計薪資兩倍過去GG，你要不要看一下職等要跳多少」、「有聽過這種經歷的，但接下來被挖角時就超過30歲了」、「聯發科還有可能，兩倍挖角我覺得以剛出社會來說不太可能」。
但也有人認為漲2倍薪資不無可能，「應該是真的啦，我女生朋友也常常說很多工程師跟他說在台積op幾年就被挖去發哥RD，薪水從200多漲到600多」、「感覺可能欸，聯發科約聘被挖轉職GG作業員確實兩倍」、「有看過那種夜間部科大在小廠做很多年，跑去鳳梨碩畢，後來真的intel高工年薪450」、「發哥實驗室約聘助理跳槽台積設備（學士職等） 應該有兩倍吧」。（編輯：賴禹妡）