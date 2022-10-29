走鐘獎蕾菈「再戰深V」！半球微露成焦點 主持人都驚嘆
第4屆走鐘獎於今（29）日，在台北流行音樂中心盛大舉行，諸位女Youtuber走紅毯所穿著的禮服，成為這場盛事的一大焦點。其中，才剛剛與DJ湯宇完婚的「反骨男孩」蕾菈，成為人妻後不改以往性感穿著，身披一襲「深V裂至肚臍」的超性感藍色水鑽禮服，極為吸人眼球。
今日走鐘獎盛會，反骨男孩成員酷炫、孫生及女孩們琳妲、蕾菈、艾瑞絲一同參與，幾人走上紅毯，立刻吸引住眾人目光，尤其蕾菈身著一身由藍色水鑽裝飾而成的深V禮服，且開口更是豪氣地直接從胸部裂到肚臍，相當有誠意，就連紅毯主持人瑪麗看到後都忍不住「哇」了一聲驚嘆。
蕾菈在出發現場前，率先於IG限時動態上公布今日穿著，只見她與老公湯宇服裝呈紅、藍配色，頗有情侶搭配的意味，蕾菈也秀出近距離自拍，胸前的一片膚色及精緻裝容都極其亮眼，可見其用心。
蕾菈與老公湯宇在今年2月登記結婚，本月22日於陽明山舉辦戶外婚禮，當天蕾菈更換多套禮服，其中一件是從胸部處下裂到肚臍上方的黑色禮服，其大膽的穿著及獨樹一格的配色，曾引起熱烈討論。現今成為人妻的蕾菈不改以往穿搭，走鐘獎也穿著深V禮服現身，自信展現美好身材。（編輯：李惠婷）