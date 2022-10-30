2樓鄰在馬路上劃地為王！拿三角錐佔車位 警察來秒落跑
有錢買車是一回事，怎麼停車又是一回事！就有民眾上網抱怨，住家附近的二樓鄰居將馬路私自占用，自認該區為自家車位，看見有人來停車還會用三角錐驅趕，貼文發出引起不少民眾憤怒，原來此類私佔馬路的事件並非個案。
原PO於臉書社團《爆料公社二社》發文，表示自己的二樓鄰居將馬路歸為自己家的車位，明明上頭沒有紅線和黃線，卻會在有人要停車時，特意拿出三角錐阻擋制止。原PO氣憤報警，女鄰居卻在等待警方的過程中趁機落跑回家，後來該房的男住戶下樓將機車遷至騎樓佔位，面對警察詢問三角錐所屬時則裝傻說不知道，令原PO氣得發文痛罵：「有本事把整條街的三角錐拿走！路霸真的是以為馬路是他家的？」。
網友們看不下去該鄰居的荒唐行徑，留言「我以為只有買1樓送門口沒想到2樓也有.......」、「如果沒有畫紅黃線，然後又是邊線非車道，沒有違反交通規定，那誰都可以停，而不是停久了就是自己的！」、「既然沒人的，那三角錐就拿走了啊！要停機車大家一起來，你也搞一台來停24小時的囉」。
此行為並非個案，不少人也分享自己遇到的誇張案例「你應該還沒看過三樓佔領對面樓下車位的吧」、「我們這也有一個住六樓的住戶也這樣，我們是一樓店面 ，騎樓停了一排機車，所以我們機車無法停 ，只能停馬路邊」、「三角錐算客氣了～給你看個搭棚子的，還有活動車庫的」，有人建議乾脆「畫停車格收費，這個問題就解決了！」。 （編輯：李惠婷）