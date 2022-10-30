梨泰院悲劇151死！他「5小時前就警告」　一句話預言成真

▲韓國網友在梨泰院踩踏事件前五小時分享現場照片，並高喊「梨泰院真的徹底復活了」！沒想到卻在數小時後發生悲劇。（圖/推特＠90ria1820）
▲韓國網友在梨泰院踩踏事件前五小時分享現場照片，並高喊「梨泰院真的徹底復活了」！沒想到卻在數小時後發生悲劇。（圖/推特＠90ria1820）

編輯中心/綜合報導

2022-10-30 11:10:27

韓國首爾梨泰院29日晚間發生嚴重的踩踏事故，因為萬聖節活動，現場湧入10萬人潮，將狹窄的巷弄擠到水泄不通，結果造成悲劇，截至目前為止死亡人數高達151人，另外則有82人受到輕重傷，事件曝光之後，就有一名推特網友在事發5小時前，就已經提出警告，但仍舊無法阻止悲劇的發生。

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一名韓國的網友在梨泰院踩踏事件前5小時，貼出自己在梨泰院路上的情形，並高喊「梨泰院徹底復活了！真正的梨泰院！」只見貼出的影片當中，當時人潮其實就算非常多，不過至少還有一些些挪動的空間。

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▲網友貼出黎泰院巷弄的街景圖，透露自己發現現場人太多，警告大家要小心。（圖/推特＠90ria1820）
不過該網友也立刻驚覺不太對勁，於是就在文末寫下「老實說這裡很危險，裡面擠滿了人你不能動，這是非常危險的，如果你來梨泰院過萬聖節請務必小心，如果你有小孩千萬不要讓他們來」結果貼文發出五小時之後，梨泰院就發生了嚴重踩踏傷亡事件。

該網友也在今日更新貼文提到「我是在晚上六點左右去了那裡，當時我發現事故發生的地方有危險因而折返，我回頭時，人流並沒有停止下來，於是我趕緊逃到了隔壁樓的服裝店，沒想到事件就發生了....」。而這也讓其他網友對他表示「人在玩樂的時候都不會想到後果，你這個回頭的決定是很令人欽佩的，願死者安息。」（編輯：張嘉哲）


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