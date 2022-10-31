星巴克太妃核果那堤11/2回歸！用「這招」上市前搶先喝
▲喝過萬聖節南瓜派系列後，星巴克最令人期待的耶誕節「太妃核果那堤」11/2要回歸啦！2022年「Holiday Your Way」主題四款風格耶誕紅杯曝光，《NOWnews今日新聞》分享搶在上市前，今天起就能偷偷開喝「太妃核果風味那堤」的秘訣。（圖／記者蕭涵云攝）
每年年末最期待的就是星巴克一系列節慶活動，喝過
萬聖節南瓜派系列後，最熟悉的耶誕「太妃核果那堤」11/2要回歸啦！星巴克今（31）日不只曝光2022年「Holiday Your Way」主題的四款風格耶誕紅杯，還宣告同步推出以太妃核果那堤為延伸的「太妃核果風味冷萃咖啡」、「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，並同步上市經典「薄荷風味摩卡咖啡」。《NOWnews今日新聞》分享搶在上市前，今天起就能偷偷開喝「太妃核果風味那堤」的秘訣， 即日起使用星巴克APP行動預點，趕快手刀體驗吧。 星禮程會員可以搶先點購太妃核果風味那堤，每日限量僅提供大杯，
耶誕節眾多鐵粉最期待的就是星巴克「太妃核果風味那堤」回歸！堪稱是死忠粉絲每年必喝的耶誕傳統，以絲滑現蒸牛奶搭配經典濃縮咖啡與太妃核果風味糖漿，再擠上撒有香甜太妃蜜糖碎片香滑鮮奶油，並撒上滋味香甜的太妃蜜糖碎片，「太妃核果風味那堤」圈粉無數，是每年限時開喝的耶誕指標飲品之一，不少人都說「沒有喝到太妃，就好像沒有過耶誕節」。
今年星巴克以「Holiday Your Way」為主題，全新推出四款風格耶誕紅杯，並宣告11/2全門市重磅回歸「太妃核果風味那堤」，還同步推出以太妃核果那堤為延伸的「太妃核果風味冷萃咖啡」、「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」；另外經典「薄荷風味摩卡咖啡」也同時上市。只要點購太妃系列熱飲，就能獲得2022年限量耶誕紅杯盛裝，甚至可以在杯身寫上祝福的話送給朋友。
▲星巴克「太妃核果那堤」11/2回歸；同步宣告16款鹹甜限定新品美食上市。（圖／記者蕭涵云攝） 再偷偷告訴鐵粉們，今年竟然搶在上市前，從今天起就能偷偷開喝「太妃核果風味那堤」！ ▲2022年「Holiday Your Way」主題四款風格耶誕紅杯同步曝光。（圖／記者蕭涵云攝） 於10/31～1接著11/1(二)為致敬星巴克經典，迎接耶誕喜悅更祭出 1/1，使用星巴克APP行動預點， 星禮程會員可以搶先點購太妃核果風味那堤，每日限量僅提供大杯。 「美式、那堤買1送1」，11/1(二)當日14:00-18:00至門市購買2杯特大杯(含)以上／風味／冰熱皆一致的美式或那堤，其中1杯星巴克招待。
星巴克LINE官方帳號也於11/2起推出期間限定販售「THANKSGIVING SHARE BOX 感恩分享組」，內含150元電子飲料券（10張）及175元指定耶誕新品飲料體驗券（4張），全方案共14杯可享優惠價72折起；於訂購後(含)30天內可於超過500間實體門市兌換，也可單券轉贈多人分享。
耶誕節慶更一起上市16款鹹甜限定新品美食，包括首次推出的「咖哩牛肉丸生義大利麵」、「黑糖奶茶布丁」，還有外送平台同步上市的「南瓜烤雞粉紅堡」、「青醬雞肉吐司」、「玉米濃湯法烤麵包」、「烤杏仁麵包脆餅」、「提拉米蘇」、「紫薯香緹塔」，與長條蛋糕系列及現烤專案門市供應的脆糖卡士達可頌與奶油瑪德蓮等；更有好吃好玩的「摩卡捲堆疊樂」與耶誕提袋禮，陪大家歡度耶誕節。
▲由左至右：玉米濃湯法烤麵包70元、南瓜烤雞粉紅堡130元。（圖／記者蕭涵云攝） ▲酒香成熟風味的提拉米蘇120元。（圖／記者蕭涵云攝） ▲左：伯爵栗子生乳包70元，右：咖哩牛肉丸生義大利麵185元。（圖／記者蕭涵云攝）