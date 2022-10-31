萬聖節星巴克全品項「第2杯半價」 南瓜派系列通通8折
大家最愛的星巴克一口氣推出三重優惠活動！歡慶萬聖節，今（31）日不只南瓜派系列飲品享有8折萬聖同樂價，還大方推出Trick or Treat「全品項第2杯半價」優惠。另外，星巴克也預告各式耶誕系列飲品即將在11/2上市；致敬星巴克經典先奉上「美式、那堤買1送1」好友分享活動，現在就約好友、同事一起爽喝星巴克。
萬聖節檔期，星巴克今（31）日南瓜派系列飲品享有萬聖同樂價優惠，包括南瓜派風味那堤、南瓜派風味冷萃咖啡、南瓜派風味氮氣冷萃咖啡、南瓜派風味咖啡星冰樂，通通可喝8折優惠價。另外推出Trick or Treat「全品項第2杯半價」，活動期間至門市購買2杯大杯(含)以上相同容量／風味／冰熱飲料，可享第2杯半價優惠。
接著11/1(二)迎接耶誕喜悅「美式、那堤買1送1」，邀請大家一同致敬星巴克經典，11/1(二)當日14:00-18:00至門市購買2杯特大杯(含)以上／風味／冰熱皆一致的美式或那堤，其中1杯星巴克招待。
「太妃核果風味那堤」鐵粉搶先喝！每年大家都在等的「太妃核果風味那堤」雖然預計11/2回歸，但偷偷告訴大家，鐵粉們於10/31～11/1，使用星巴克APP行動預點，星禮程會員竟然可以搶先點購太妃核果風味那堤，每日限量僅提供大杯。
另外，龜記消費滿99元贈「龜記萬聖紋身貼」；使用獨家IG濾鏡拍照上傳，還可享「珍珠／椰果／蘆薈 免費加料」。龜記歡慶萬聖節，即日起至10/31門市現場消費滿99元，即贈「龜記萬聖紋身貼」（3款式隨機）；10/28～10/31，搜尋龜記獨家IG濾鏡並拍照上傳＋打卡（設公開），於門市現場消費出示經龜記夥伴確認後，即可享有「珍珠／椰果／蘆薈 免費加料乙份」（加料品項視門市現場庫存為主，數量有限，贈完為止）。
第一愉悅系手搖飲蔦日子買任一冰飲「水玉」免費加，萬聖節即日起至10/31「不加料就搗蛋」，凡購買任一款冰飲品，即可0元免費添加人氣配料「水玉」一份，水玉是在日本有腸胃清道夫之稱的寒天，滿足咀嚼控咬咬有嚼勁又高纖低熱量。