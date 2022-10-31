2022星巴克耶誕限定萌熊曝光！台灣純白Stanley聯名超美

▲星巴克年末耶誕限定系列首波商品曝光，有超可愛的萌熊Bearista口金包出沒；除了與超夯的Stanley再次聯名打造耶誕紅綠童話作品，為台灣市場限定開發的夢幻耶誕純白色限定系列必搶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克年末耶誕限定系列首波商品曝光，有超可愛的萌熊Bearista口金包出沒；除了與超夯的Stanley再次聯名打造耶誕紅綠童話作品，為台灣市場限定開發的夢幻耶誕純白色限定系列必搶。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-31 13:58:16

年末大家最期待的星巴克耶誕限定系列商品總算曝光，好幾款萌熊杯款外，還有超可愛以Bearista為主角的熊熊口金包；每次出新品必搶的Stanley，除了全新耶誕紅綠作品，還有為了台灣市場限定開發的白色系限定系列，象徵寧靜溫馨的夢幻耶誕純白色超美。每年必喝的「太妃核果那堤」11/2回歸也要開搶囉。

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星巴克率先發布首波耶誕限定新品，今年度再次聯名Stanley打造經典耶誕紅綠色系童話作品，共有實用經典的四款不鏽鋼杯；以標誌性野地綠色推出不鏽鋼餐食盒，重現剛性十足的Outdoor率性風格；最搶眼的莫過於台灣市場限定開發的白色系商品，以象徵寧靜溫馨的耶誕白色，設計出最受鐵粉喜愛的TOGO冷水杯、不鏽鋼杯、及附有咖啡濾器的不鏽鋼濾壓隨行杯等，純白色系搭配雋永簡練外型超美。

▲星巴克2022耶誕檔期，台灣限定開發的夢幻耶誕純白色Stanley聯名系列必搶。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克2022耶誕檔期，台灣限定開發的夢幻耶誕純白色Stanley聯名系列必搶。（圖／台灣星巴克提供）
▲夢幻純白的本次Stanley聯名系列，更首度推出「STANLEY白18OZ不鏽鋼瓶」售價1,680元及「STANLEY白25OZ不鏽鋼壺」售價2,480元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲夢幻純白的本次Stanley聯名系列，更首度推出「STANLEY白18OZ不鏽鋼瓶」售價1,680元及「STANLEY白25OZ不鏽鋼壺」售價2,480元。（圖／記者蕭涵云攝）
今年度星巴克還以Bearista為主角，推出「士兵熊口金包」與「女伶熊口金包」，戴上可愛小帽子的Bearista，化身帥氣士兵熊；或別上粉紅蝴蝶結，搖身一變成為優雅的女伶熊，毛茸茸小巧口金包，正是適合冬天的造型。全新耶誕商品以胡桃鉗士兵為主角，在杯身上騎著木馬或和熊熊一起裝飾聖誕樹；台灣限定造型馬克杯則有萌萌雪怪和無尾熊等角色現身；當然還有節慶款不能錯過的閃亮Bling Bling系列冷水杯。

呼應實用需求，星巴克台灣市場首次開發以格紋交錯的「粉色編織筒型包」，還有運用雙面緹花工藝以品牌字樣為設計的「灰色輕巧後背包」，以及小巧隨行尺寸的「粉色皮革標提袋」與「藍色皮革標提袋」，一系列淡雅粉藍色系同步於11/2全門市與線上門市推出販售。另有開創天秤、固定天蠍、變動射手與開創摩羯星座馬克杯等990元兌換券全新於LINE禮物平台上架。

▲萌熊口金包尺寸4.5 x 10 x 11 cm，比想像中夠裝！士兵熊口金包及女伶熊口金包，售價皆為500元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲萌熊口金包尺寸4.5 x 10 x 11 cm，比想像中夠裝！士兵熊口金包及女伶熊口金包，售價皆為500元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克每年耶誕設計都是大家愛不釋手的商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克每年耶誕設計都是大家愛不釋手的商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Stanley聯名系列也有耶誕紅綠色系童話作品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲耶誕經典的紅綠色系，今年連Stanley聯名系列都推出童話作品設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2022星巴克耶誕限定商品曝光！更宣告「太妃核果那堤」11/2回歸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2022星巴克耶誕限定商品曝光！更宣告「太妃核果那堤」11/2回歸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2022全新耶誕商品曝光，台灣限定開發的夢幻耶誕純白色Stanley聯名系列、萌萌雪怪馬克杯等杯款。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2022全新耶誕商品曝光，台灣限定開發的夢幻耶誕純白色Stanley聯名系列、萌萌雪怪馬克杯等杯款。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超搶眼的Bling不鏽鋼TOGO冷水杯，又有七彩霓虹新色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超搶眼的Bling不鏽鋼TOGO冷水杯，又有七彩霓虹新色。（圖／記者蕭涵云攝）

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