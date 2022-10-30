萬聖節6大優惠！星巴克全品項第2杯半價 炸雞外帶送脆薯
萬聖節優惠吃不完！除了超狂「買1送10」共8大速食炸雞優惠、3大手搖飲「珍珠粉條寒天」免費加，還有去年賣爆的Mister Donut聯名GODIVA甜甜圈「買6送3」。《NOWnews今日新聞》幫大家整理好萬聖節6大好康優惠活動，星巴克Trick or Treat「全品項第2杯半價」；變裝到bb.q CHICKEN內用或外帶可以免費吃「嘿嘿巧克力脆薯」，再享柏克金限量款「夏日沁香啤酒買1送1」優惠；到日本頂級伴手禮品牌YOKU MOKU天母旗艦店搗蛋拍照就送原味雪茄蛋捲等，趁著萬聖節趕緊吃起來。
星巴克10/30(日)～10/31(一)推出萬聖節變裝派對，活動期間至門市購買兩杯大杯(含)以上相同容量／風味／冰熱飲料，可享第2杯半價優惠。即日起至10/31活動期間，南瓜派系列飲品還享有萬聖同樂價優惠，包括南瓜派風味那堤、南瓜派風味冷萃咖啡、南瓜派風味氮氣冷萃咖啡、南瓜派風味咖啡星冰樂，通通可喝8折優惠價。
偷偷預告，大家每年都在等的「太妃核果風味那堤」，預計11/2回歸，今年還同步打造「太妃核果風味冷萃咖啡」、「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」寵饕客；鐵粉們更可於10/31至11/1使用星巴克APP行動預點，星禮程會員竟然可以搶先點購太妃核果風味那堤，每日限量僅提供大杯。
日本頂級伴手禮品牌YOKU MOKU天母旗艦店打造「蛋捲古堡驚魂夜」，今（30）日14:00-17:00只要用心打扮的大小鬼們，對著關主大喊:「不給蛋捲就搗蛋」並於古堡佈景前拍張搗蛋鬼照，即可獲得「萬聖節原味雪茄蛋捲」一支。將照片上傳至臉書或IG打卡，或進行Google商家星級點評（擇一），還可加碼參加人人有獎的轉盤抽抽樂。
車輪餅一分錢一分貨也推出萬聖限定口味泰奶「萌鬼大眼奇奇」，萌黑竹炭酥脆外殼搭配橘紅色濃郁奶香內餡，吃得到爆漿口感、甜而不膩，每日限量販售至10/31。經典口味還推出暖心下午茶甜甜價，凡任一經典口味車論餅＋一杯純茶飲品只要50元。
bb.q CHICKEN即日起至10/31推出「萬聖節變裝有禮」活動，凡搞鬼變裝全身達70%以上面積（上、下身都有變妝元素），到店內用、外帶炸雞餐點，即贈期間限定「嘿嘿巧克力脆薯」一份，再享柏克金限量款「夏日沁香啤酒買1送1」優惠，（500ml原價68元／罐，數量有限，售完為止。信義通化店恕不適用）。
亞尼克特別於10月推出各式萬聖點心，更於「亞尼克陽明山店」、「亞尼克夢想村」，打造「木乃伊復活盛會」造景，民眾可與化身為鬼怪的門市人員同樂，10/31前至陽明山門市拍照打卡可於亞尼克夢想村享「飲品第二杯半價」優惠；10/31前任選萬聖糖霜餅乾3片贈「淘氣小精靈」乙片。
最會搞怪的華泰名品城今年打造「萬聖餓鬼餐廳」大玩黑色幽默， 即日起至10/31，餐廳外不僅有飛天雪弗蘭重壓血腥木乃伊，天崩地裂下有萌鬼、蝙蝠相繼出閘；餐廳內還有飢腸轆轆的幽靈亂竄，週末及10/31萬聖節當天的16:00開始，於一期廣場「萬聖餓鬼餐廳」前，民眾只要進行萬聖裝扮、追蹤華泰名品城社群平台，即可獲得迷你南瓜糖果桶（限量150個）。