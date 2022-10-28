萬聖節不吃雞就搗蛋！8大速食炸雞優惠整理包　買1送10狂

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漢堡王適逢週年慶10/27～10/29限3天，加碼推出全新7組「買1送1」，從小華堡、洋蔥圈烤牛堡、辣薯球、限量海尼根0.0零酒精等包吃包喝，通通都百元有找，2份辣薯球55元、2個經典脆雞堡79元，最貴2個洋蔥圈烤牛堡也只要99元，「雞塊買6送6」才花75元就能爽吃！提醒利用官網預訂外帶外送超方便。
拿坡里：「買1送10」！買「1公斤腿排桶」送「10隻胡椒雞翅」349元
拿坡里限定炸雞專賣店祭出超狂優惠，即日起至10/31，推出「買1送10」活動！買「1公斤腿排桶」送「10隻胡椒雞翅」，過癮價只要349元（原價650元），除了整桶都是炸雞腿排、再狂送雞翅小山，一次入手現省301元。提醒大家可以先電話預訂，或以線上預訂並完成付款，再到店取餐更方便省時喔。
肯德基：「8炸雞＋6蛋撻」499元！加1元多1塊炸雞
「6炸雞＋6蛋撻」的咔拉搗蛋萬聖餐，爽吃6塊咔啦脆雞＋一盒6顆黑糖白玉Q蛋撻雙色禮才399元；「8炸雞＋6蛋撻」的青花椒愛吃鬼餐，大嗑咔啦脆雞 x 4＋青花椒香麻脆雞 x 4＋一盒6顆黑糖白玉Q蛋撻雙色禮，更是只要499元！更澎湃的紙包雙雞搞鬼餐，內含台酒麻油紙包雞 x 2＋咔啦脆雞 x 2＋雙色轉轉QQ球 x 1＋麻油風味飯 x 3＋可樂(小) x 3則是469元。同時搭配預訂快取桶餐，還可以再享加1元多一塊咔啦脆雞。
麥當勞：「四塊麥克雞塊」等買1送1！送蛋捲冰淇淋優惠券
麥當勞10/31萬聖一日限定，打開麥當勞APP玩「一指就搗蛋」專屬任務，就有機會獲得「四塊麥克鷄塊」、「起司番茄嫩蛋焙果堡」、「酥嫩鷄翅」等買1送1，或「大蛋捲冰淇淋」等超值優惠券。
麥當勞歡樂送即日起至11/1開賣「哆啦A夢萬聖派對餐」，只要購買「漢堡萬聖派對餐」、「麥克鷄塊萬聖派對餐」或「陽光鱈魚堡萬聖派對餐」，免費加贈萬聖節南瓜裝限定「哆啦A夢搗蛋百變DIY手提袋」，自己做最應景可愛的討糖袋。
頂呱呱：「馬殺雞小雞腿6支＋經典泡菜」優惠價139元
頂呱呱即日起至10/31，全台頂呱呱門市及外送平台（UberEats、foodpanda）同推萬聖派對組合優惠，萬聖節肉肉組「原味炸雞＋辣味雞翅＋經典泡菜」門市現場優惠價129元、外送平台優惠價168元；萬聖節搗蛋組「原味炸雞＋呱呱包＋經典泡菜」門市現場優惠價139元、外送平台優惠價181元。限定優惠同樣倒數7天，想吃的粉絲不要再錯過時間啦。
最推薦的是，只要購買萬聖節派對組合，可享兩組好康加價購，驚奇A咖是「地瓜薯條＋阿勇雞塊 x 3」、搞怪B咖為「脖子 x 2＋甜甜包 x 2」，門市現場加購優惠價只要29元、外送平台加購優惠價則是38元就爽吃，超划算一起嗑起來。
21世紀風味館：買「青花椒麻炸烤分享餐」免費送「字母薯餅」
21世紀風味館適逢萬聖節推出台式五香風味「21鹽酥雞」，與青花椒麻烤半雞及青花椒麻炸雞組成「青花椒麻炸烤分享餐」，搭配經典21黃金脆薯、蜂蜜綠茶，優惠價只要510元（原價599元）。而且即日起～10/31，至21世紀全台門市購買「青花椒麻炸烤分享餐」，免費贈送萬聖節期間限定「字母薯餅」乙份；而且foodomo美食外送平台同享優惠。
繼光香香雞：「暗黑系雞同鴨講」開吃「酥炸鴨舌」
繼光香香雞聯名台中最夯外帶烤鴨「小鴨片」，推出萬聖節限定「暗黑系雞同鴨講」新品，首度開吃「酥炸鴨舌」，還可加購獨家特製的爆炒辣醬，10/13(四)開賣；繼光香香雞xTplus茶加聯名店的台中中山旗艦店，還應景打造成佈滿南瓜、咕咕鬼的超可愛萬聖樂園，推出限定「香香雞萬聖節派對餐」並回歸「南瓜派對朵朵」。
繼光香香雞：「暗黑系雞同鴨講」開吃「酥炸鴨舌」
繼光香香雞聯名台中最夯外帶烤鴨「小鴨片」，推出萬聖節限定「暗黑系雞同鴨講」新品，首度開吃「酥炸鴨舌」，還可加購獨家特製的爆炒辣醬，10/13(四)開賣；繼光香香雞xTplus茶加聯名店的台中中山旗艦店，還應景打造成佈滿南瓜、咕咕鬼的超可愛萬聖樂園，推出限定「香香雞萬聖節派對餐」並回歸「南瓜派對朵朵」。
bb.q CHICKEN：
bb.q CHICKEN即日起至10/31推出「萬聖節變裝有禮」活動，凡搞鬼變裝全身達70%以上面積（上、下身都有變妝元素），到店內用、外帶炸雞餐點，即贈期間限定「嘿嘿巧克力脆薯」一份，再享柏克金限量款「夏日沁香啤酒買1送1」優惠，（500ml原價68元／罐，數量有限，售完為止。信義通化店恕不適用）。
bb.q CHICKEN還響應環保推出個人專屬炸雞夾「炸雞就醬夾」環保組，現在內用或外帶炸雞只要129元優惠價即可加價購（原價159元）。10/13～12/15拍下夾炸雞照片，私訊到bb.q CHICKEN Taiwan FB官方社群，還有機會抽獎「一年份bb.q炸雞免費吃」（共3名），12個月、每月一份，包括去骨蜂蜜蒜味炸雞／去骨韓式甘醬炸雞／去骨起司炸雞／去骨辣味燒肉炸雞，共4種口味可任選1款；而且10/13～12/15到店消費拿出「炸雞就醬夾」束口袋，還可享炸薯條、炸地瓜薯條、安妞薯球或洋蔥圈等指定炸物「半價優惠」。