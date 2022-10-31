阿翰拼5年登頂！走鐘獎連奪2大獎 「廖氏姐妹花」夯到爆
知名YouTuber阿翰憑藉著模仿多元角色，近幾年嶄露頭角，近日不僅登上金鐘大舞台，與主持人曾寶儀共同開場獲得滿堂彩，而日前的走鐘獎上，阿翰更是一舉奪得「最佳戲劇獎」以及「年度最佳影片」兩項大獎，其中得獎的作品，就是觀眾最喜愛的「廖麗芳算命阿姨」以及「廖麗珠房東阿姨」，「雙廖」得獎也讓阿翰笑稱「廖氏姐妹花真的實在驚人」。
阿翰日前參與走鐘獎時，奪得「最佳戲劇獎」以及「年度最佳影片」兩項大獎，他感性的在臉書提到「房東阿姨和算命阿姨，這對廖氏姐妹花實在驚人，竟然可以拿下最佳戲劇獎和年度最佳影片獎，在走鐘獎這個平台上，跟那麼多優秀的作品角逐，覺得很榮幸跟感謝，也謝謝評審們給的肯定！」
談到今年爆紅的契機，表示從算命阿姨廖麗芳開始之後，去餐廳吃飯或是走在路上，開始會被許多婆婆媽媽跟阿伯認出，阿翰說「雖然常常他們常常很激動，要求我現場表演『降落』哈哈哈，但還是覺得很熱情、可愛，一部作品能跨不同年齡層，把幽默荒謬的算命經驗，創作出影片傳播出去，變成這塊土地上，很奇特的共同話題，實在覺得非常不可思議！」
阿翰感謝自己身後的團隊，也誠摯感謝喜歡他影片的所有觀眾，自己從2017年躺在床上，滿臉油光隨意的用手機的前置鏡頭拍攝開始，每次發出影片後，最喜歡的就是和大家的留言互動，時光飛逝過去五年，阿翰笑虧「很多人都從正妹看到變老妹，直到現在依然能做影片給大家看，讓大家笑活著感動，這真的是我很驕傲的事，謝謝大家！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我真的愛爆廖氏姐妹花，跪求合體....」、「真的是從正妹看到老妹！氣死啦！我愛阿翰」、「跪求廖氏姐妹花合體！」、「努力了五年！舞台已經是你的了！支持阿翰繼續演下去！」、「奪得年度最佳影片真的非常不容易！阿翰加油！保持初衷」。（編輯：張嘉哲）