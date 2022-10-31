重機女神洩「絕美長腿」！她遭偷拍1張 真實身材網傻眼
經常我們在網路上會看到許多正妹的照片，有些甜美可愛，有些則是火辣誘人，近幾年騎重機的女生也越來越多，誕生不少「重機女神」。而近日，就有網友分享自己外出時遇到一名網美，結果幾經他的拍攝之後，卻發現與網路上的照片差異相當大，引起網友熱烈討論。
一名網友在臉書貼文指出「天橋偶遇網美，真人差別不大」只見貼出的第一張照片，一名正妹身穿黑色亮皮高衩連身衣，腳踩過膝的細高跟長靴，逆天長腿比例加上露出緊實的蜜桃臀，霸氣地站在重機前面，可以說是架勢十足。
不過第二張照片可就尷尬了，該名網友遠遠拍攝女神低頭滑手機的側拍照，結果沒想到高挑的身型，卻被這張偷拍照崩壞，原本的翹臀長大腿，直接變成五五身，蜜大腿直接展露無遺。
兩張對比圖曝光之後，不少網友紛紛回應「角度的重要性.....真的太重要」、「大長腿很多真的都是角度拍出來的...之前幫女生朋友拍照，他們還說什麼怎麼把我拍那麼短.....」、「這個是平行視角，很容易真實身材就露出來了」；不過，也有網友認為「難道就是女孩們講的…豬隊友？」、「笑死，人家說不定真的美，不會拍照的人真的有時候把別人拍醜了也不知道」貼文意外掀起討論。（編輯：張嘉哲）